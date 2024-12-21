В ДПСУ повідомили, коли діятиме "зелена картка" для перетину кордону

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

В Державній прикордонній службі України повідомили, що "зелена картка" діятиме з наступного дня після оформлення. Таким чином, перетнути кордон у день оформлення полісу можливості не буде.

Про це повідомили на сторінці ДПСУ у Telegram у суботу, 21 грудня.

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З 1 січня 2025 року набуває чинності Закон "Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів". Він змінює правила оформлення міжнародного страхування "Зелена картка".

Внаслідок цього, сертифікат починатиме діяти лише з 00:00 доби, наступної після його оформлення. Такими є умови внесення даних до Єдиної бази МТСБУ.

Таким чином, перетнути кордон у день оформлення полісу буде неможливо. Для уникнення проблем договір страхування необхідно укладати щонайменше за добу до запланованої поїздки.

"Усі договори, оформлені до 1 січня 2025 року, залишаються чинними до завершення їх терміну дії", — зазначили в ДПСУ.

Раніше ми писали, що на Закарпатті двоє прикордонників, перебуваючи в наряді, залишили свої пости та втекли за кордон. Чергового, який вчасно не зв'язався з колегами, оштрафували на 17 тисяч гривень.

Раніше Кабмін оприлюднив розпорядження про надання ДПСУ 23 мільярдів гривень. Їх мають витратити на закупівлю боєприпасів для ЗСУ в обхід Агенції оборонних закупівель Міноборони.