Прикордонник втік за кордон з поста - яке покарання

Молоток судді. Фото: advocate-neroda

Рахівський районний суд Закарпатської області 3 грудня поточного року розглянув протокол про адміністративне правопорушення. Його склали щодо інспектора прикордонної служби Дмитра Д., який втік з поста за кордон, за ч. 2 ст. 172-15 Кодексу України про адміністративні правопорушення (недбале ставлення до військової служби в умовах особливого періоду). Внаслідок цього представника ДПСУ притягнуто до адмінвідповідальності.

Про це йдеться у постанові Рахівського райсуду від 3 грдуня 2024 року.

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Що відомо про прикордонника, який втік за кордон

Інцидент стався 27 вересня 2024 року, коли прикордонний патруль у складі двох військовослужбовців із Сумщини заступив на службу на ділянці державного кордону України. Інспектор Дмитро Д. мав підтримувати зв’язок із патрулем кожні 30 хвилин, однак, згідно з матеріалами справи, він цього не зробив. Попри відсутність реального зв’язку, в робочому зошиті прикордонного наряду він залишив формальні записи про виконання сеансів зв’язку.

Близько 00:50 того ж дня патруль не повернувся до підрозділу. Як згодом з’ясувалося, двоє військовослужбовців, імовірно, втекли на територію сусідньої країни.

Командування звинуватило Дмитра Д. у порушенні "Інструкції про службу прикордонних нарядів", "Статуту внутрішньої служби ЗСУ" та наказу по прикордонному загону, що регламентують порядок організації оперативно-чергової служби.

Інспектор ДПСУ не визнав своєї провини, посилаючись на перевантаження під час чергування та відсутність реальної можливості фізично завадити втечі патруля. Він також заявив, що під час події мав час для відпочинку, хоча, за його словами, о 00:08 все ж вийшов на зв’язок із патрулем.

Крім того, під час службового розслідування з’ясувалося, що обидва військовослужбовці раніше намагалися незаконно перетнути державний кордон і були давно знайомі між собою.

Яке рішення суду

Суд встановив, що Дмитро Д. порушив відомчі інструкції, що є доказом його недбалого ставлення до військової служби.

У результаті прикордонника було притягнуто до адміністративної відповідальності із накладенням штрафу в розмірі 17 тисяч гривень.

Нагадаємо, що на Хмельниччині судили прикордонника, який вбив офіцера. Свої дії вбивця пояснив тим, що ним керували нав'язливі думки.

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