У Львові судили чоловіків, які допомагали ухилянтам тікати закордон

Українські прикордонники. Ілюстративне фото: ДПСУ

Підприємець та військовий допомагали військовозобов'язаним чоловікам призовного віку за 10 тисяч доларів виїжджати з України. За це чоловіків притягнули до відповідальності, а сплачені ними застави передадуть Збройним силам.

Про це йдеться в вироку Залізничного районного суду Львова від 22 листопада 2024 року.

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Деталі справи

За матеріалами справи, зловмисники організували незаконну схему переправляння ухилянтів за кордон, за що вимагали 10 тис. доларів. До їхніх послуг входила допомога з виїздом через систему "Шлях" та оформлення відповідних документів.

Цьогоріч у лютому правоохоронці викрили злочинну організацію, а в листопаді чоловіки зізналися в скоєному.

Рішення суду

Зловмисників визнали винними: суд призначив підприємцю понад 200 тис. грн штрафу, а військовому — 5 років за ґратами, однак замінив увʼязнення на 2 роки іспитового терміну.

Окремо чоловіки сплатили застави в розмірі 242,3 тис. грн, які віддадуть на підтримку ЗСУ. Також засуджені ще можуть оскаржити свої вироки.

Нагадаємо, що на Львівщині судили молодшого сержанта, який застрелив солдата на території вбиральні.

Раніше ми писали, що перед судом у Львівській області також постали мобілізовані за відмову виконувати накази командування.