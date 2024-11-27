Во Львове судили мужчин, которые помогали уклонистам бежать за границу

Украинские пограничники. Иллюстративное фото: ГНСУ

Предприниматель и военный помогали военнообязанным мужчинам призывного возраста за 10 тысяч долларов уезжать из Украины. За это мужчин привлекли к ответственности, а уплаченные ими залоги передадут Вооруженным силам.

Об этом говорится в приговоре Железнодорожного районного суда Львова от 22 ноября 2024 года.

Читайте также:

Детали дела

По материалам дела, злоумышленники организовали незаконную схему переправки уклонистов за границу, за что потребовали 10 тыс. долларов. В их услуги входила помощь с выездом через систему "Шлях" и оформление соответствующих документов.

В феврале этого года правоохранители разоблачили преступную организацию, а в ноябре мужчины признались в совершенном.

Решение суда

Злоумышленников признали виновными: суд назначил предпринимателю более 200 тыс. грн штрафа, а военному — 5 лет за решеткой, однако заменил заключение на 2 года испытательного срока.

Отдельно мужчины уплатили залоги в размере 242,3 тыс. грн, которые будут отданы в поддержку ВСУ. Также осужденные могут обжаловать свои приговоры.

Напомним, что во Львовской области судили младшего сержанта, застрелившего солдата на территории уборной.

Ранее мы писали, что перед судом во Львовской области также предстали мобилизованные за отказ выполнять приказы командования.