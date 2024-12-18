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Пограничник сбежал с поста за границу — что решил суд

18 декабря 2024 21:13
Катерина Османская - Редактор
Пограничник сбежал за границу с поста – какое наказание
Молоток судьи. Фото: advocate-neroda
Катерина Османская - Редактор

Раховский районный суд Закарпатской области 3 декабря рассмотрел протокол об административном правонарушении. Его составили по поводу инспектора пограничной службы Дмитрия Д., сбежавшего с поста за границу, по ч. 2 ст. 172-15 Кодекса Украины об административных правонарушениях (небрежное отношение к военной службе в условиях особого периода). В результате, представитель ГПСУ привлечен к админответственности.

Об этом говорится в постановлении Раховского райсуда от 3 декабря 2024 года.

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Инцидент произошел 27 сентября 2024 года, когда пограничный патруль в составе двух военнослужащих из Сумской области заступил на службу на участке государственной границы Украины. Инспектор Дмитрий Д. должен поддерживать связь с патрулем каждые 30 минут, однако, согласно материалам дела, он этого не сделал. Несмотря на отсутствие реальной связи, в рабочей тетради пограничного наряда он оставил формальные записи о выполнении сеансов связи.

Около 00:50 в тот же день патруль не вернулся в подразделение. Как впоследствии выяснилось, двое военнослужащих, вероятно, скрылись на территории соседней страны.

Командование обвинило Дмитрия Д. в нарушении "Инструкции о службе пограничных нарядов", "Устава внутренней службы ВСУ" и приказа по пограничному отряду, регламентирующих порядок организации оперативно-очередной службы.

Инспектор ГПСУ не признал свою вину, ссылаясь на перегрузку во время дежурства и отсутствие реальной возможности физически помешать бегству патруля. Он также заявил, что во время происшествия было время для отдыха, хотя, по его словам, в 00:08 все же вышел на связь с патрулем.

Кроме того, в ходе служебного расследования выяснилось, что оба военнослужащих раньше пытались незаконно пересечь государственную границу и были давно знакомы между собой.

Какое решение суда

Суд установил, что Дмитрий Д. нарушил ведомственные инструкции, являющиеся доказательством его небрежного отношения к военной службе.

В результате пограничник был привлечен к административной ответственности с наложением штрафа в размере 17 тысяч гривен.

Напомним, что в Хмельницкой области судили пограничника, убившего офицера. Свои действия убийца объяснил тем, что им руководили навязчивые мысли.

Также мы сообщали, что во Львовской области мужчины организовали незаконную схему помощи уклончанам бежать за границу. За это их привлекли к ответственности.

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