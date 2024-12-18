Пограничник сбежал за границу с поста – какое наказание

Молоток судьи. Фото: advocate-neroda

Раховский районный суд Закарпатской области 3 декабря рассмотрел протокол об административном правонарушении. Его составили по поводу инспектора пограничной службы Дмитрия Д., сбежавшего с поста за границу, по ч. 2 ст. 172-15 Кодекса Украины об административных правонарушениях (небрежное отношение к военной службе в условиях особого периода). В результате, представитель ГПСУ привлечен к админответственности.

Об этом говорится в постановлении Раховского райсуда от 3 декабря 2024 года.

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Инцидент произошел 27 сентября 2024 года, когда пограничный патруль в составе двух военнослужащих из Сумской области заступил на службу на участке государственной границы Украины. Инспектор Дмитрий Д. должен поддерживать связь с патрулем каждые 30 минут, однако, согласно материалам дела, он этого не сделал. Несмотря на отсутствие реальной связи, в рабочей тетради пограничного наряда он оставил формальные записи о выполнении сеансов связи.

Около 00:50 в тот же день патруль не вернулся в подразделение. Как впоследствии выяснилось, двое военнослужащих, вероятно, скрылись на территории соседней страны.

Командование обвинило Дмитрия Д. в нарушении "Инструкции о службе пограничных нарядов", "Устава внутренней службы ВСУ" и приказа по пограничному отряду, регламентирующих порядок организации оперативно-очередной службы.

Инспектор ГПСУ не признал свою вину, ссылаясь на перегрузку во время дежурства и отсутствие реальной возможности физически помешать бегству патруля. Он также заявил, что во время происшествия было время для отдыха, хотя, по его словам, в 00:08 все же вышел на связь с патрулем.

Кроме того, в ходе служебного расследования выяснилось, что оба военнослужащих раньше пытались незаконно пересечь государственную границу и были давно знакомы между собой.

Какое решение суда

Суд установил, что Дмитрий Д. нарушил ведомственные инструкции, являющиеся доказательством его небрежного отношения к военной службе.

В результате пограничник был привлечен к административной ответственности с наложением штрафа в размере 17 тысяч гривен.

Напомним, что в Хмельницкой области судили пограничника, убившего офицера. Свои действия убийца объяснил тем, что им руководили навязчивые мысли.

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