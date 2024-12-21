В ГНСУ сообщили, когда будет действовать "зеленая карточка" для пересечения границы

Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что "зеленая карточка" будет действовать со следующего дня после оформления. Таким образом, пересечь границу в день оформления полиса возможности не будет.

Об этом сообщили на странице ГПСУ в Telegram в субботу, 21 декабря.

Читайте также:

"Зеленая карта" для пересечения границы

С 1 января 2025 г. вступает в силу Закон "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств". Он изменяет правила оформления международного страхования "Зеленая карта".

В результате, сертификат будет начинать действовать только с 00:00 суток, следующих после его оформления. Таковы условия внесения данных в Единую базу МТСБУ.

Таким образом, пересечь границу в день оформления полиса будет невозможно. Во избежание проблем договор страхования необходимо заключать как минимум за сутки до запланированной поездки.

"Все договоры, оформленные до 1 января 2025 года, остаются в силе до истечения их срока действия", — отметили в ГПСУ.

Ранее мы писали, что на Закарпатье двое пограничников , находясь в наряде, покинули свои посты и скрылись за границу. Очередной, вовремя не связавшийся с коллегами, был оштрафован на 17 тысяч гривен.

Ранее Кабмин обнародовал распоряжение о предоставлении ГНСУ 23 миллиарда гривен. Их должны потратить на закупку боеприпасов для ВСУ в обход Агентства оборонных закупок Минобороны.