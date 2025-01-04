Українське консульство в Сирії було ще 100 років тому — Сибіга показав документи

Підняття українського прапора над консульством у Дамаску. Фото: скриншот

Українська дипломатична присутність у Сирії має столітню історію. У 1923 році почесним консулом Української Народної Республіки (УНР) в Дамаску був Олексій Боголюбський.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у Facebook в суботу, 4 січня.

Читайте також:

Консульство УНР в Сирії

За словами Сибіги, сто років тому в Дамаску вже було почесне консульство УНР.

"Це був 1923 рік, уряд УНР вже перебував в екзилі, але ще продовжував здійснювати консульську опіку над громадянами УНР за кордоном. Почесним консулом УНР в Дамаску та Сирії 8 травня 1923 року було призначено Олексія Григоровича Боголюбського. Він був православним киянином 1888 року народження, колишнім викладачем Слов’янського реального училища, якого емігрантські шляхи привели до далекої Сирії, що з 21 листопада 1919 року перебувала під французьким протекторатом", — йдеться у повідомленні.

Наказ часів УНР. Фото: facebook.com/andrij.sybiha

Голова МЗС зазначив, що українська дипломатія того часу активно використовувала ефективний інститут почесних консулів. Відповідне положення було розроблене за часів Української Держави, а впроваджене під час Директорії.

Сибіга також розповів про обов’язки почесного консула УНР у Сирії.

Посадова інструкція для консула УНР. Фото: facebook.com/andrij.sybiha

Консул опікувався українськими громадянами, забезпечуючи їхній захист із національного, релігійного, культурного, а за можливості й матеріального боку. Він сприяв поширенню серед українців патріотизму, лояльності до уряду та голови держави, а також наголошував на відмінності української нації від сусідніх — російської та польської.

Консул також займався просвітницькою роботою, інформуючи українську громаду в Сирії про політичні події в Україні та стан колонії. Представник тогочасного дипломатичного відомства аналізував потреби Сирії в українській продукції, перспективи її збуту на місцевих ринках, а також звітував про відносини громади з місцевою владою.

Документ часів УНР. Фото: facebook.com/andrij.sybiha

Особлива увага приділялася гуртуванню українців, формуванню солідарної думки про повернення на Батьківщину після перемоги над московським ворогом. У стосунках із росіянами консулу доручалося бути максимально обережним через війну між Україною та Росією.

"Архіви доводять, що навіть у далекій Сирії ми не розбудовуємо свою присутність з нуля. І ми як держава не зʼявилися на політичній мапі світу в 1991 році нізвідки, попри всю російську брехню. Історія України та української дипломатії сягає століть та є тяглою від Княжої доби, Козаччини, УНР та до сучасності", — підсумував Сибіга.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Андрій Сибіга 30 грудня здійснив робочий візит до столиці Сирії Дамаску. В рамках поїздки він підняв український прапор над консульством.