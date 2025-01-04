Украинское консульство в Сирии было еще 100 лет назад — Сибига показал документы

Поднятие украинского флага над консульством в Дамаске. Фото: скриншот

Украинское дипломатическое присутствие в Сирии имеет столетнюю историю. В 1923 году почетным консулом Украинской Народной Республики (УНР) в Дамаске был Алексей Боголюбский.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в Facebook в субботу, 4 января.

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По словам Сибиги, сто лет назад в Дамаске уже было почетное консульство УНР.

"Это был 1923 год, правительство УНР уже находилось в экзиле, но еще продолжало осуществлять консульскую опеку над гражданами УНР за рубежом. Почетным консулом УНР в Дамаске и Сирии 8 мая 1923 года был назначен Алексей Григорьевич Боголюбский. Он был православным киевлянином 1888 года рождения, бывшим преподавателем Славянского реального училища, которого эмигрантские пути привели в далекую Сирию, которая с 21 ноября 1919 года находилась под французским протекторатом", — говорится в сообщении.

Приказ времен УНР. Фото: facebook.com/andrij.sybiha

Глава МИД отметил, что украинская дипломатия того времени активно использовала эффективный институт почетных консулов. Соответствующее положение было разработано во времена Украинского Государства, а внедрено во время Директории.

Сибига также рассказал об обязанностях почетного консула УНР в Сирии.

Служебная инструкция для консула УНР. Фото: facebook.com/andrij.sybiha

Консул занимался украинскими гражданами, обеспечивая их защиту с национальной, религиозной, культурной, а по возможности и материальной стороны. Он способствовал распространению среди украинцев патриотизма, лояльности к правительству и главе государства, а также подчеркивал отличие украинской нации от соседних — российской и польской.

Консул также занимался просветительской работой, информируя украинскую громаду в Сирии о политических событиях в Украине и состоянии колонии. Представитель тогдашнего дипломатического ведомства анализировал потребности Сирии в украинской продукции, перспективы ее сбыта на местных рынках, а также отчитывался об отношениях громады с местными властями.

Документ времен УНР. Фото: facebook.com/andrij.sybiha

Особое внимание уделялось объединению украинцев, формированию солидарной мысли о возвращении на Родину после победы над московским врагом. В отношениях с россиянами консулу поручалось быть максимально осторожным из-за войны между Украиной и Россией.

"Архивы доказывают, что даже в далекой Сирии мы не развиваем свое присутствие с нуля. И мы как государство не появились на политической карте мира в 1991 году ниоткуда, несмотря на всю российскую ложь. История Украины и украинской дипломатии достигает веков и является тянущейся от Княжеской эпохи, Казачества, УНР и до современности", — подытожил Сибига.

Напомним, министр иностранных дел Андрей Сибига 30 декабря осуществил рабочий визит в столицу Сирии Дамаск. В рамках поездки он поднял украинский флаг над консульством.