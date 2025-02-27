Найбільше українців вважають, що влада недостатньо бореться з корупцією

Підрахунок соцопитувань. Ілюстративне фото: pexels.com

Згідно з результатами опитування Центром соціальних та маркетингових досліджень "СОЦИС", проведеного в лютому 2025 року, значна частина українського суспільства висловлює незадоволення діями нинішньої влади. Найбільше опитаних громадян обурює рівень корупції.

Дані дослідження "СОЦИС" публікує NV.

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Результати соцопитування

Більшість респондентів (69%) вважають, що основною помилкою уряду є недостатня боротьба з корупцією та розкраданням державних коштів. Також значна кількість опитаних критикує владу за незадовільну підготовку до війни з Російською Федерацією (49,4%), зловживання владою та тиск на бізнес та політичних конкурентів (37,9%), а також за помилкові кадрове рішення (37,2%).

Результати соцопитування українців. Фото: СОЦИС

Серед конкретних промахів уряду опитані виділяють відставку колишнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного (31,5%), інформаційну цензуру та приховування правди (30,7%), неефективну економічну політику (26,4%) і дипломатичні помилки на міжнародній арені (18,4%).

Більшість українців (51,4%) відчувають розчарування у діях нинішньої влади. Крім того, значна частина опитаних висловлює почуття сорому (25,1%), а також надії (21%) та гніву (19,7%).

Опитування проведене методом особистого інтерв'ю з використанням планшетних комп'ютерів (CAPI) на території України, що контролюється урядом. Загалом опитано 2000 респондентів старше 18 років.

Раніше повідомлялось, що більшість українців вважають чинну владу легітимною. Хоча питання проведення виборів під час воєнного стану залишається дискусійним.

Також НАЗК провело дослідження серед українців з метою виявити найбільш корумповані галузі, на які треба особливо звернути свою увагу. Мета досліджень і в тому, щоб з'ясувати — де боротьба з корупцією просувається більш успішно.