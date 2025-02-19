У НАЗК з'ясували, яка з галузей української економіки та соціуму є найбільш та найменш корумпованими

Ілюстрація хабарництва. Фото: pexels.com

Національне Агенство із Запобігання Корупції (НАЗК) постійно проводить дослідження серед українців з метою виявити найбільш корумповані галузі, на які треба особливо звернути свою увагу. Мета досліджень і в тому, щоб з'ясувати — де боротьба з корупцією просувається більш успішно.

Свіжі статистичні дані НАЗК публікує Telegram-канал UA War Infographics.

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Де в Україні найбільше корупції

Статистичні дані НАЗК. Фото: UA War Infographics

Якщо подивитись загальні дані, то 69% українців вважають, що в Україні рівень корупції продовжує збільшуватись. Причому серед опитаних таку думку мають 57% бізнесменів.

Найбільш корумпованими названі галузі будівництва — 44,1% опитаних, медицина — 28,6% громадян та система правоохоронних органів — 28,5% опитаних.

Де в Україні найменше корупції

Дані опитування НАЗК. Фото: UA War Infographics

З іншого боку українці на власному досвіді оцінили, що майже немає корупції у дитячих садках — 15,1% опитаних, початковій та середній школах — 12% та у діяльності ЦНАПів — 3,8%.

Нагадаємо, у начальника відділу департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції України можуть конфіскувати нерухомість у Києві. Виявилося, що майном, яке оформлене на сестру дружини, фактично володіє посадовець.

Попри повномасштабну війну в Україні діє механізм арешту майна громадян. Зробити це можуть через борги за комунальні послуги, аліменти, невиплату зарплати працівникам чи інших порушень.