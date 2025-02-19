В НАПК выяснили, какая из отраслей украинской экономики и социума является наиболее и наименее коррумпированной

Иллюстрация взяточничества. Фото: pexels.com

Национальное Агентство по Предотвращению Коррупции (НАПК) постоянно проводит исследования среди украинцев с целью выявить наиболее коррумпированные отрасли, на которые надо особенно обратить свое внимание. Цель исследований и в том, чтобы выяснить — где борьба с коррупцией продвигается более успешно.

Свежие статистические данные НАПК публикует Telegram-канал UA War Infographics.

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Где в Украине больше всего коррупции

Статистические данные НАПК. Фото: UA War Infographics

Если посмотреть общие данные, то 69% украинцев считают, что в Украине уровень коррупции продолжает увеличиваться. Причем среди опрошенных такое мнение имеют 57% бизнесменов.

Наиболее коррумпированными названы отрасли строительства — 44,1% опрошенных, медицина — 28,6% граждан и система правоохранительных органов — 28,5% опрошенных.

Где в Украине меньше всего коррупции

Данные опроса НАПК. Фото: UA War Infographics

С другой стороны украинцы на собственном опыте оценили, что почти нет коррупции в детских садах — 15,1% опрошенных, начальной и средней школах — 12% и в деятельности ЦНАПов — 3,8%.

Напомним, у начальника отдела департамента борьбы с наркопреступностью Нацполиции Украины могут конфисковать недвижимость в Киеве. Оказалось, что имуществом, которое оформлено на сестру жены, фактически владеет чиновник.

Несмотря на полномасштабную войну в Украине действует механизм ареста имущества граждан. Сделать это могут из-за долгов за коммунальные услуги, алименты, невыплату зарплаты работникам или других нарушений.