Больше всего украинцев считают, что власть недостаточно борется с коррупцией

Подсчет соцопросов. Иллюстративное фото: pexels.com

Согласно результатам опроса Центром социальных и маркетинговых исследований "СОЦИС", проведенного в феврале 2025 года, значительная часть украинского общества выражает недовольство действиями нынешней власти. Больше всего опрошенных граждан возмущает уровень коррупции.

Данные исследования "СОЦИС" публикует NV.

Читайте также:

Результаты соцопроса

Большинство респондентов (69%) считают, что основной ошибкой правительства является недостаточная борьба с коррупцией и хищением государственных средств. Также значительное количество опрошенных критикует власть за неудовлетворительную подготовку к войне с Российской Федерацией (49,4%), злоупотребление властью и давление на бизнес и политических конкурентов (37,9%), а также за ошибочные кадровые решения (37,2%).

Результаты соцопроса украинцев. Фото: СОЦИС

Среди конкретных промахов правительства опрошенные выделяют отставку бывшего главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного (31,5%), информационную цензуру и сокрытие правды (30,7%), неэффективную экономическую политику (26,4%) и дипломатические ошибки на международной арене (18,4%).

Большинство украинцев (51,4%) испытывают разочарование в действиях нынешней власти. Кроме того, значительная часть опрошенных выражает чувство стыда (25,1%), а также надежды (21%) и гнева (19,7%).

Опрос проведен методом личного интервью с использованием планшетных компьютеров (CAPI) на территории Украины, контролируемой правительством. Всего опрошено 2000 респондентов старше 18 лет.

Ранее сообщалось, что большинство украинцев считают действующую власть легитимной. Хотя вопрос проведения выборов во время военного положения остается дискуссионным.

Также НАПК провело исследование среди украинцев с целью выявить наиболее коррумпированные отрасли, на которые надо особенно обратить свое внимание. Цель исследований и в том, чтобы выяснить, где борьба с коррупцией продвигается более успешно.