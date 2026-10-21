Бійці корпусу "Азов". Фото: facebook.com/azov.media4308

Російське військове командування поширило неправдиву інформацію про захоплення Добропілля в Донецькій області, а раніше заявляло про його оточення. У Першому корпусі Національної гвардії України "Азов" спростували ці повідомлення та нагадали, що попередні заяви російських генералів про успіхи на цьому напрямку вже призводили до значних втрат серед окупантів.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на заяву "Азова".

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Бійці корпусу "Азов". Фото: facebook.com/azov.media4308

В "Азові" спростували захоплення Добропілля

У корпусі Сил оборони повідомили, що російське командування продовжує поширювати дезінформацію про ситуацію на Добропільському напрямку. Спочатку представники РФ заявляли про нібито оточення міста, а тепер почали стверджувати, що російська армія повністю його захопила.

У Першому корпусі НГУ назвали ці повідомлення неправдивими та оприлюднили відповідне звернення.

"Війна в кредит. Російські генерали вкотре вдаються до дезінформації: спочатку заявляли про оточення Добропілля, тепер — про його захоплення", — зазначили військові.

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У корпусі заявили, що російські генерали вже поширювали неправдиві повідомлення про нібито успіхи своїх військ на Добропільському напрямку, і попередні подібні заяви коштували посад трьом російським генералам, а також призвели до загибелі десятків тисяч їхніх підлеглих.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE публікував слова Кирила Буданова, який заявив, що російські війська не змогли захопити Добропілля. За його словами, українські підрозділи продовжують утримувати позиції на цьому напрямку.

Також Новини.LIVE писав, що в Національній гвардії України спростували російські заяви про нібито захоплення населених пунктів поблизу Добропілля.