Бойцы корпуса «Азов». Фото: facebook.com/azov.media4308

Российское военное командование распространило ложную информацию о захвате Доброполья в Донецкой области, а ранее заявляло о его окружении. В Первом корпусе Национальной гвардии Украины "Азов" опровергли эти сообщения и напомнили, что предыдущие заявления российских генералов об успехах на этом направлении уже приводили к значительным потерям среди оккупантов.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на заявление "Азова".

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Бойцы корпуса "Азов". Фото: facebook.com/azov.media4308

В "Азове" опровергли захват Доброполья

В корпусе Сил обороны сообщили, что российское командование продолжает распространять дезинформацию о ситуации на Добропольском направлении. Сначала представители РФ заявляли о якобы окружении города, а теперь начали утверждать, что российская армия полностью его захватила.

В Первом корпусе НГУ назвали эти сообщения ложными и обнародовали соответствующее обращение.

"Война в кредит. Российские генералы в очередной раз прибегают к дезинформации: сначала заявляли об окружении Доброполья, теперь — о его захвате", — отметили военные.

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В корпусе заявили, что российские генералы уже распространяли ложные сообщения о якобы успехах своих войск на Добропольском направлении, и предыдущие подобные заявления стоили должностей трем российским генералам, а также привели к гибели десятков тысяч их подчиненных.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE публиковал слова Кирилла Буданова, который заявил, что российские войска не смогли захватить Доброполье. По его словам, украинские подразделения продолжают удерживать позиции на этом направлении.

Также Новини.LIVE писал, что в Национальной гвардии Украины опровергли российские заявления о якобы захвате населенных пунктов вблизи Доброполья.