Українські військові на полі бою. Ілюстративне фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Російське Міноборони заявило про захоплення трьох населених пунктів на Донеччині. У бригаді "Буревій" ці повідомлення назвали неправдивими та заявили, що всі три населені пункти залишаються під контролем Сил оборони України. Українські військові також пояснили, як російські підрозділи намагаються створити ілюзію просування.

Про це повідомила Перша Президентська бригада Національної гвардії України "Буревій" у суботу, 17 жовтня, інформує Новини.LIVE.

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Що повідомили в Нацгвардії про ситуацію біля Добропілля

У Міноборони РФ заявили про нібито захоплення Золотого Колодязя, Новотроїцького та Петрівки на Донеччині. У бригаді "Буревій" заперечили ці твердження та повідомили, що всі три населені пункти перебувають під контролем підрозділів бригади й інших складових Сил оборони України.

За повідомленням військових, російські підрозділи намагаються створити ілюзію просування, проникаючи до населених пунктів малими піхотними групами. Їхнім завданням, як зазначили в бригаді, є встановити російський прапор, записати це на відео та використати кадри як доказ нібито захоплення території.

У "Буревії" заявили, що українські військові виявляють і знищують такі групи. Водночас за повідомленням бригади, російська пропаганда використовує постановочні відео як доказ успіхів, яких насправді немає. Також у бригаді стверджують, що заради таких кадрів гинуть десятки російських військовослужбовців, яких командування відправляє на завдання без реальних шансів закріпитися на цих територіях.

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У бригаді наголосили, що злагоджена робота її підрозділів та інших складових Сил оборони заважає російським військам встановити контроль над цими населеними пунктами.

На завершення в "Буревії" заявили, що повідомлення російського військового відомства про захоплення населених пунктів не відповідають ситуації, яку описують українські військові.

"Міноборони РФ може скільки завгодно оголошувати про вигадані перемоги, але ці заяви не змінюють реальності: населені пункти залишаються під контролем Сил оборони України, а російські штурмовики продовжують гинути заради картинки для пропаганди", — підсумували у бригаді.

Скриншот заяви бригади НГУ "Буревій"/Facebook

Новини.LIVE інформували, що командувач Нацгвардії Олександр Півненко повідомив, що на Покровському напрямку через загрозу ворожих дронів військові долають шлях до позицій пішки протягом двох-трьох діб. За його словами, ширина кілзони на окремих ділянках фронту може сягати 15–20 км по обидва боки від лінії бойового зіткнення. Тривалість ротації залежить від ситуації, погодних умов та активності противника.

Новини.LIVE писали, що командувач Нацгвардії Олександр Півненко заявив про покращення ситуації з обороною Слов’янська на Донеччині. На Краматорському напрямку українські сили посилюють протидію російським авіабомбам і дронам. Після операції "Вівальді" російські війська перегруповуються, і цей час Україна має використати для зміцнення оборони.