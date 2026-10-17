Украинские военные на поле боя. Иллюстративное фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Российское Минобороны заявило о захвате трёх населённых пунктов в Донецкой области. В бригаде "Буревій" эти сообщения назвали ложными и заявили, что все три населенных пункта остаются под контролем Сил обороны Украины. Украинские военные также объяснили, как российские подразделения пытаются создать иллюзию продвижения.

Об этом сообщила Первая Президентская бригада Национальной гвардии Украины "Буревій" в субботу, 17 октября, пишет Новини.LIVE.

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Что сообщили в Нацгвардии о ситуации возле Доброполья

В Минобороны РФ заявили о якобы захвате Золотого Колодца, Новотроицкого и Петровки в Донецкой области. В бригаде "Буревій" опровергли эти утверждения и сообщили, что все три населенных пункта находятся под контролем подразделений бригады и других составляющих Сил обороны Украины.

По сообщению военных, российские подразделения пытаются создать иллюзию продвижения, проникая в населенные пункты небольшими пехотными группами. Их задача, как отметили в бригаде, — установить российский флаг, записать это на видео и использовать кадры в качестве доказательства якобы захвата территории.

В "Буревії" заявили, что украинские военные выявляют и уничтожают такие группы. В то же время, по сообщению бригады, российская пропаганда использует постановочные видео как доказательство успехов, которых на самом деле нет. Также в бригаде утверждают, что ради таких кадров гибнут десятки российских военнослужащих, которых командование отправляет на задание без реальных шансов закрепиться на этих территориях.

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В бригаде подчеркнули, что слаженная работа ее подразделений и других компонентов Сил обороны мешает российским войскам установить контроль над этими населенными пунктами.

В заключение в "Буревії" заявили, что сообщения российского военного ведомства о захвате населенных пунктов не соответствуют ситуации, которую описывают украинские военные.

"Минобороны РФ может сколько угодно объявлять о вымышленных победах, но эти заявления не меняют реальности: населенные пункты остаются под контролем Сил обороны Украины, а российские штурмовики продолжают гибнуть ради картинки для пропаганды", — подытожили в бригаде.

Скриншот заявления бригады НГУ "Буревій"/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что командующий Нацгвардией Александр Пивненко сообщил, что на Покровском направлении из-за угрозы вражеских дронов военные преодолевают путь к позициям пешком в течение двух-трёх суток. По его словам, ширина зоны действия на отдельных участках фронта может достигать 15–20 км по обе стороны от линии боевого столкновения. Продолжительность ротации зависит от ситуации, погодных условий и активности противника.

Новини.LIVE сообщали, что командующий Нацгвардией Александр Пивненко заявил об улучшении ситуации с обороной Славянска в Донецкой области. На Краматорском направлении украинские силы усиливают противодействие российским авиабомбам и дронам. После операции "Вивальди" российские войска перегруппировываются, и это время Украина должна использовать для укрепления обороны.