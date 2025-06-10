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В Австрії колишній учень влаштував стрілянину в школі — є загиблі

10 червня 2025 14:24
Аркадій Пастула - Редактор
Стрілянина в австрійській школі 10 червня — відомо про десятьох загиблих
Правоохоронці в Австрії. Фото: x.com/TradButNotRad
Аркадій Пастула - Редактор

В австрійському місті Грац колишній учень Федеральної старшої середньої школи влаштував стрілянину в навчальному закладі. Внаслідок цього відомо про щонайменше десятьох загиблих.

Про це повідомляє Kurier у вівторок, 10 червня.

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Стрілянина в австрійській школі

Серед жертв є чотири дівчинки з пʼятого класу та троє хлопців з восьмого. Крім того, ще одна учениця школи була вбита біля будівлі. А мер Ельке Кар повідомила про загиблого дорослого.

Підозрюваним є 22-річний колишній студент школи BORG Dreierschützengasse, який був озброєний пістолетом та довгоствольною рушницею. Він застрелився в шкільному туалеті, коли до гімназії прибув спецпідрозділ поліції "Кобра". За попередньою інформацією, мотивом його дій вважається булінг. 

Наразі відомо про щонайменше 30 поранених. До місцевих лікарень доставили важкопоранених.

Федеральний уряд скасував свої поточні заходи. 

Реакція президента Австрії

Президент Австрії Александер ван дер Беллен вже відреагував на трагедію. Він наголосив, що цей жах неможливо передати словами.

"Те, що сталося сьогодні в школі в Граці, вражає серце нашої країни. Це були молоді люди, у яких все життя було попереду. Вчителька, яка супроводжувала їх на цьому шляху. Ніщо в цей момент не може полегшити біль, який відчувають батьки, бабусі і дідусі, брати і сестри, друзі вбитих. Австрія в жалобі", — наголосив він.

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Допис президента Австрії. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Лос-Анджелесі поліцейський вистрелив у репортерку Лорен Томасі, яка проводила прямий ефір.

А у центрі Вашингтона вбили двох співробітників посольства Ізраїлю. Це сталося неподалік Столичного єврейського музею.

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