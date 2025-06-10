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В Австрии бывший ученик устроил стрельбу в школе — есть погибшие

10 июня 2025 14:24
Аркадий Пастула - Редактор
Стрельба в австрийской школе 10 июня — известно о десяти погибших
Правоохранители в Австрии. Фото: x.com/TradButNotRad
Аркадий Пастула - Редактор

В австрийском городе Грац бывший ученик Федеральной старшей средней школы устроил стрельбу в учебном заведении. В результате этого известно о по меньшей мере десяти погибших.

Об этом сообщает Kurier во вторник, 10 июня.

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Стрельба в австрийской школе

Среди жертв есть четыре девочки из пятого класса и трое парней из восьмого. Кроме того, еще одна ученица школы была убита возле здания. А мэр Эльке Кар сообщила о погибшем взрослом.

Подозреваемым является 22-летний бывший студент школы BORG Dreierschützengasse, который был вооружен пистолетом и длинноствольным ружьем. Он застрелился в школьном туалете, когда в гимназию прибыло спецподразделение полиции "Кобра". По предварительной информации, мотивом его действий считается буллинг.

Сейчас известно о по меньшей мере 30 раненых. В местные больницы доставили тяжелораненых.

Федеральное правительство отменило свои текущие мероприятия.

Реакция президента Австрии

Президент Австрии Александер ван дер Беллен уже отреагировал на трагедию. Он подчеркнул, что этот ужас невозможно передать словами.

"То, что произошло сегодня в школе в Граце, поражает сердце нашей страны. Это были молодые люди, у которых вся жизнь была впереди. Учительница, которая сопровождала их на этом пути. Ничто в этот момент не может облегчить боль, которую испытывают родители, бабушки и дедушки, братья и сестры, друзья убитых. Австрия в трауре", — подчеркнул он.

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Пост президента Австрии. Фото: скриншот

Напомним, в Лос-Анджелесе полицейский выстрелил в репортера Лорен Томаси, которая проводила прямой эфир.

А в центре Вашингтона убили двух сотрудников посольства Израиля. Это произошло неподалеку от Столичного еврейского музея.

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