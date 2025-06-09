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У Лос-Анджелесі поліцейський вистрілив у журналістку в ефірі

9 червня 2025 13:04
Анастасія Постоєнко - Редактор
У Лос-Анджелесі поранили журналістку з Австралії під час прямого ефіру
Журналістка Лорен Томасі. Фото: скриншот
Анастасія Постоєнко - Редактор

Під час висвітлення протестів у центрі Лос-Анджелеса репортерка австралійського телеканалу 9News Лорен Томасі отримала поранення гумовою кулею. За її словами, постріл здійснив поліцейський із близької відстані, коли вона проводила прямий ефір, висвітлюючи ситуацію біля міського слідчого ізолятора.

Про це повідомляє 9News.

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Інцидент стався під час масових протестів, які охопили друге за населенням місто США після арештів осіб, підозрюваних у нелегальній міграції. У цей час Томасі саме завершувала пряму трансляцію до ефіру в Австралії, як раптово один із правоохоронців навів зброю та вистрілив у неї. Куля влучила їй у ногу — журналістка скрикнула від болю, а трансляцію перервали.

За словами самої Томасі, серйозних поранень у неї немає. У момент інциденту вона разом з оператором перебувала серед натовпу протестувальників, у супроводі звуків вибухів та пострілів. 

"Вони наказали очистити район, але протестувальники не підкорилися. Поліція стріляла гумовими кулями прямо по натовпу", — розповіла журналістка.

У заяві телеканалу підкреслили, що Лорен Томасі та оператор у безпеці та продовжують свою роботу.

На інцидент відреагувала сенаторка від партії "Зелених" Сара Гансон-Янг. Вона закликала прем’єр-міністра Австралії Ентоні Албанезе негайно порушити питання перед президентом США Дональдом Трампом, назвавши інцидент "шокуючим і неприйнятним". За її словами, свобода преси — фундаментальний елемент будь-якої демократії.

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Окрім того, як повідомляє The Times, ще одним потерпілим став британський фотограф Нік Стерн — гумова куля влучила йому в стегно. Його госпіталізували до лікарні в Лонг-Біч із кровотечею.

Нагадаємо, у Лос-Анджелесі тривають протести. Люди вийшли на мітинги, через дії міграційної служби ICE, яка затримує по 2 000 осіб щодня. Відомо, що президент США Дональд Трамп відправив на мітинг військових

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