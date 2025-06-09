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В Лос-Анджелесе полицейский выстрелил в журналистку в эфире

9 июня 2025 13:04
Анастасия Постоенко - Редактор
В Лос-Анджелесе ранили журналистку из Австралии во время прямого эфира
Журналистка Лорен Томаси. Фото: скриншот
Анастасия Постоенко - Редактор

Во время освещения протестов в центре Лос-Анджелеса репортер австралийского телеканала 9News Лорен Томаси получила ранение резиновой пулей. По ее словам, выстрел произвел полицейский с близкого расстояния, когда она проводила прямой эфир, освещая ситуацию возле городского следственного изолятора.

Об этом сообщает 9News.

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Инцидент произошел во время массовых протестов, которые охватили второй по населению город США после арестов лиц, подозреваемых в нелегальной миграции. В это время Томаси как раз завершала прямую трансляцию в эфир в Австралии, как внезапно один из правоохранителей навел оружие и выстрелил в нее. Пуля попала ей в ногу — журналистка вскрикнула от боли, а трансляцию прервали.

По словам самой Томаси, серьезных ранений у нее нет. В момент инцидента она вместе с оператором находилась среди толпы протестующих, в сопровождении звуков взрывов и выстрелов.

"Они приказали очистить район, но протестующие не подчинились. Полиция стреляла резиновыми пулями прямо по толпе", — рассказала журналистка.

В заявлении телеканала подчеркнули, что Лорен Томаси и оператор в безопасности и продолжают свою работу.

На инцидент отреагировала сенатор от партии "Зеленых" Сара Гансон-Янг. Она призвала премьер-министра Австралии Энтони Албанезе немедленно поднять вопрос перед президентом США Дональдом Трампом, назвав инцидент "шокирующим и неприемлемым". По ее словам, свобода прессы — фундаментальный элемент любой демократии.

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Кроме того, как сообщает The Times, еще одним пострадавшим стал британский фотограф Ник Стерн — резиновая пуля попала ему в бедро. Его госпитализировали в больницу в Лонг-Бич с кровотечением.

Напомним, в Лос-Анджелесе продолжаются протесты. Люди вышли на митинги, из-за действий миграционной службы ICE, которая задерживает по 2 000 человек ежедневно. Известно, что президент США Дональд Трамп отправил на митинг военных.

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