Співзасновник розробника відеоігор Ubisoft Клод Гіймо загинув в авіакатастрофі

Співзасновник Ubisoft Клод Гіймо. Фото: Ouest-France

Співзасновник однієї з провідних компаній відеоігор Ubisoft Клод Гіймо загинув в авіакатастрофі у Франції. Туристичний літак, на борту якого він перебував, розбився вдень 19 червня. Разом із бізнесменом загинув авіаінструктор.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Ouest-France у суботу, 20 червня.

Співзасновник розробника відеоігор Ubisoft Клод Гіймо загинув

У Франції внаслідок авіакатастрофи загинув один із засновників ігрового гіганта Ubisoft Клод Гіймо.

Трагедія сталася у п’ятницю, 19 червня, після обіду на території муніципалітету Ла-Боль. Двомоторний восьмимісний гвинтовий літак Cessna 421, який вилетів із Ренна, впав у полі та одразу загорівся.

На борту перебували 69-річний Клод Гіймо та авіаінструктор. Обидва загинули. За даними видання, літак належав співзасновнику Ubisoft.

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Коли на місце аварії прибули пожежники, повітряне судно вже було повністю охоплене полум’ям. Вогонь також перекинувся на навколишню рослинність, а рятувальники були змушені працювати в умовах тривалого горіння.

За попередньою інформацією, Гіймо прямував на захід льотного клубу La Baule. Цими вихідними він мав взяти участь у зустрічі любителів авіації.

Наразі компетентні служби встановлюють обставини катастрофи та причини займання літака.

Як відомо, Клод Гіймо був одним із п’яти братів Гіймо, які у 1986 році заснували Ubisoft. Згодом компанія перетворилася на одного з найбільших у світі розробників і видавців відеоігор.

Він обіймав посаду генерального директора Guillemot Corporation та входив до ради директорів Ubisoft. За участі братів Гіймо компанія створила й розвинула низку всесвітньо відомих франшиз, серед яких Assassin’s Creed, Far Cry, Rayman та Prince of Persia.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно на Хмельниччині під час виконання бойового завдання зазнав аварії фронтовий бомбардувальник Су-24М. Внаслідок авіакатастрофи загинули обидва члени екіпажу. Серед них — 23-річний старший лейтенант Богдан Бабенко, штурман 7-ї бригади тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ.

Новини.LIVE також писали, що у Бразилії в неділю, 14 червня, сталася авіакатастрофа за участі двох гелікоптерів, які зіткнулися в повітрі. Унаслідок інциденту загинули шестеро людей, серед них — 32-річний американський співак Олівер Трі. Відомо, що в одному з гелікоптерів перебували п’ятеро осіб, тоді як у другому — лише пілот.