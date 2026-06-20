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В авиакатастрофе погиб соучредитель Ubisoft Клод Гиймо

Ua ru
Дата публикации 20 июня 2026 16:31
Соучредитель компании-разработчика видеоигр Ubisoft Клод Гиймо погиб в авиакатастрофе
Соучредитель Ubisoft Клод Гиймо. Фото: Ouest-France

Соучредитель одной из ведущих компаний-разработчиков видеоигр Ubisoft Клод Гиймо погиб в авиакатастрофе во Франции. Туристический самолет, на борту которого он находился, разбился днем 19 июня. Вместе с бизнесменом погиб авиаинструктор.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Ouest-France в субботу, 20 июня.

Соучредитель разработчика видеоигр Ubisoft Клод Гиймо погиб

Во Франции в результате авиакатастрофы погиб один из основателей игрового гиганта Ubisoft Клод Гиймо.

Трагедия произошла в пятницу, 19 июня, после обеда на территории муниципалитета Ла-Боль. Двухмоторный восьмиместный винтовой самолет Cessna 421, вылетевший из Ренна, упал в поле и сразу загорелся.

На борту находились 69-летний Клод Гиймо и авиаинструктор. Оба погибли. По данным издания, самолет принадлежал соучредителю Ubisoft.

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Когда на место аварии прибыли пожарные, воздушное судно уже было полностью охвачено пламенем. Огонь также перекинулся на окружающую растительность, а спасатели были вынуждены работать в условиях длительного горения.

По предварительной информации, Гиймо направлялся на мероприятие авиационного клуба La Baule. В эти выходные он должен был принять участие во встрече любителей авиации.

В настоящее время компетентные службы устанавливают обстоятельства катастрофы и причины возгорания самолета.

Как известно, Клод Гиймо был одним из пяти братьев Гиймо, которые в 1986 году основали Ubisoft. Впоследствии компания превратилась в одного из крупнейших в мире разработчиков и издателей видеоигр.

Он занимал должность генерального директора Guillemot Corporation и входил в совет директоров Ubisoft. При участии братьев Гиймо компания создала и развила ряд всемирно известных франшиз, среди которых Assassin’s Creed, Far Cry, Rayman и Prince of Persia.

Новини.LIVE сообщали, что недавно в Хмельницкой области во время выполнения боевого задания потерпел крушение фронтовой бомбардировщик Су-24М. В результате авиакатастрофы погибли оба члена экипажа. Среди них — 23-летний старший лейтенант Богдан Бабенко, штурман 7-й бригады тактической авиации Воздушных сил ВСУ.

Новини.LIVE также сообщали, что в Бразилии в воскресенье, 14 июня, произошла авиакатастрофа с участием двух вертолетов, которые столкнулись в воздухе. В результате инцидента погибли шесть человек, среди них — 32-летний американский певец Оливер Три. Известно, что в одном из вертолетов находились пять человек, тогда как во втором — только пилот.

Франция авиакатастрофа гибель
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
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