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Главная Новости дня Авиакатастрофа в Хмельницкой области: погиб 23-летний старший лейтенант

Авиакатастрофа в Хмельницкой области: погиб 23-летний старший лейтенант

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Дата публикации 17 июня 2026 12:31
Авиакатастрофа в Хмельницкой области: погиб 23-летний старший лейтенант
Богдан Бабенко. Фото: facebook.com/volodimir.belij.2025

В Хмельницкой области 16 июня произошла авиакатастрофа фронтового бомбардировщика Су-24М. В результате трагедии погибли оба члена экипажа. В частности, речь идет о 23-летнем старшем лейтенанте Богдане Бабенко.

Об этом сообщил мэр Богодухова Владимир Белый, передает Новини.LIVE.

Гибель Богдана Бабенко в авиакатастрофе

"Черная, невыразимо болезненная весть потрясла нашу общину. Вчера, во время выполнения боевого задания в результате авиакатастрофы фронтового бомбардировщика Су-24М в небе Хмельницкой области погиб наш земляк, штурман 7-й бригады тактической авиации им. Петра Франко Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, защитник украинского неба — старший лейтенант Богдан Александрович Бабенко", — сообщил Белый.

Старший лейтенант Бабенко Богдан Олександрович
Богдан Бабенко. Фото: facebook.com/volodimir.belij.2025

По его словам, Богдан Бабенко был из тех, кто выбирает путь воина не по обстоятельствам, а по зову сердца. Еще с детства он определил для себя призвание — стоять на защите родной земли и оберегать мирное небо.

Богдан Бабенко учился в лицее №3 и уверенно шел к своей цели — сначала военный лицей, затем Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба.

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"Он искренне верил в нашу Победу и отдал за Украину самое дорогое — свою молодую жизнь. Навсегда остался 23-летним. Патриотизм, отвага и верность военной присяге Богдана останутся примером для каждого из нас", — подчеркнул Белый.

Для родителей Богдан Бабенко был единственным сыном и самой большой гордостью. Белый от имени всей Богодуховской общины, депутатского корпуса, исполнительного комитета и от себя лично выразил соболезнования родителям, родным, близким, друзьям и боевым побратимам Богдана.

"Мы разделяем вашу невыразимую боль в это тяжелое время. Низкий поклон тебе, Страж нашего неба. Вечная память и слава Герою!" — добавил он.

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Пост Владимира Белого. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на ВВС ВСУ, 16 июня в Хмельницкой области потерпел крушение фронтовой бомбардировщик Су-24М 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко. В результате трагедии погибли майор Богдан Загарулько и старший лейтенант Богдан Бабенко.

А 18 января Украина вспоминала об авиакатастрофе, произошедшей в 2023 году в Броварах, в результате которой погибли 14 человек, среди которых глава МВД Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович.

смерть авиакатастрофа Хмельницкая область
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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