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Головна Новини дня Авіакатастрофа на Хмельниччині: загинув 23-річний старший лейтенант

Авіакатастрофа на Хмельниччині: загинув 23-річний старший лейтенант

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Дата публікації: 17 червня 2026 12:31
Авіакатастрофа на Хмельниччині: загинув 23-річний старший лейтенант
Богдан Бабенко. Фото: facebook.com/volodimir.belij.2025

У Хмельницькій області 16 червня сталася авіакатастрофа фронтового бомбардувальника Су-24М. Внаслідок трагедії загинули обидва члени екіпажу. Зокрема, йдеться про 23-річного старшого лейтенанта Богдана Бабенка.

Про це повідомив міський голова Богодухова Володимир Бєлий, передає Новини.LIVE.

Загибель Богдана Бабенка в авіакатастрофі

"Чорна, невимовно болюча звістка сколихнула нашу громаду. Вчора, під час виконання бойового завдання внаслідок авіакатастрофи фронтового бомбардувальника Су-24М у небі Хмельниччини загинув наш земляк, штурман 7 бригади тактичної авіації ім. Петра Франка Повітряних Сил Збройних Сил України, захисник українського неба — старший лейтенант Бабенко Богдан Олександрович", — повідомив Бєлий.

Старший лейтенант Бабенко Богдан Олександрович
Богдан Бабенко. Фото: facebook.com/volodimir.belij.2025

За його словами, Богдан Бабенко був із тих, хто обирає шлях воїна не за обставинами, а за покликом серця. Ще змалку він визначив для себе покликання — стояти на захисті рідної землі та оберігати мирне небо.

Богдан Бабенко навчався у ліцеї №3 та впевнено йшов до своєї мети — спочатку військовий ліцей, згодом Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

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"Він щиро вірив у нашу Перемогу і віддав за Україну найдорожче — своє молоде життя. Назавжди залишився 23-річним. Патріотизм, відвага та вірність військовій присязі Богдана залишаться прикладом для кожного з нас", — наголосив Бєлий.

Для батьків Богдан Бабенко був єдиним сином та найбільшою гордістю. Бєлий від імені всієї Богодухівської громади, депутатського корпусу, виконавчого комітету та від себе особисто висловив співчуття батькам, рідним, близьким, друзям та бойовим побратимам Богдана. 

"Розділяємо ваш невимовний біль у цей важкий час. Низький уклін Тобі, Охоронцю нашого неба. Вічна пам’ять і слава Герою!" — додав він.

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Допис Володимира Бєлого. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на ПС ЗСУ, 16 червня у Хмельницькій області зазнав падіння фронтовий бомбардувальник Су-24М 7-ї бригади тактичної авіації імені Петра Франка. Внаслідок трагедії загинули майор Богдан Загарулько та старший лейтенант Богдан Бабенко.

А 18 січня Україна згадувала про авіакатастрофу, яка сталася у 2023 році в Броварах, внаслідок якої загинули 14 людей, серед яких глава МВС Денис Монастирський, його заступник Євгеній Єнін та держсекретар МВС Юрій Лубкович.

смерть авіакатастрофа Хмельницька область
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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