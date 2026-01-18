Трагедія в Броварах — річниця після загибелі керівництва МВС України

Місце авіакатастрофи у Броварах, де загинуло керівництво МВС України. Фото: Фото: Олег Переверзєв / Новини.LIVE

Сьогодні, 18 січня, Україна вшановує пам'ять загиблих у авіакатастрофі, яка сталася у 2023 році в Броварах. Тоді внаслідок падіння гвинтокрила ДСНС загинув міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його заступник Євгеній Єнін та держсекретар Юрій Лубкович. В результаті трагедії загибли 14 людей, серед них є дитина.

Про остаточні результати розслідування та деталі справи офіційно згадують Новини.LIVE.

Чорний ранок — як сталася аварія та хто загинув

Той день почався з туману. Гвинтокрил Super Puma прямував до Харкова. На борту було десятеро людей. О 08:20 машина впала на дитячий садок.

Почалася сильна пожежа. Загинули всі пасажири та екіпаж. На землі загинула дитина.

Рятувальна операція тривала годинами і тоді з'ясувалось, що ще понад 30 людей отримали травми, серед них — діти.

Офіційне розслідування: чому впав гвинтокрил

Слідчі ДБР працювали місяцями. Експерти вивчили "чорну скриньку". Версію про диверсію відкинули. Замах не підтвердився. Техніка працювала справно.

Головна причина — порушення правил безпеки. Екіпаж не мав досвіду польотів у таких метеоумовах. Командир летів занадто низько. Він намагався облетіти висотку. Через туман пілот втратив орієнтацію. Він здійснив різкий маневр і це стало фатальною помилкою. Гвинтокрил зачепив будівлю і впав.

Хто відповів за трагедію та що зі справою зараз

Правоохоронці знайшли винних. Підозру отримали п’ятеро посадовців ДСНС. Вони дозволили політ попри небезпеку. Слідство встановило, що чиновники проігнорували штормове попередження.

Денис Монастирський залишився в пам’яті як міністр, що тримав тил у найважчі дні війни. Його смерть стала ударом для всієї силової системи.

Україна пам'ятає.

