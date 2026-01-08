Відео
Головна Новини дня Шість років трагедії — річниця збиття літака МАУ в Ірані

Шість років трагедії — річниця збиття літака МАУ в Ірані

Ua ru
Дата публікації: 8 січня 2026 07:15
Шість років з дня авіакатастрофи рейсу МАУ, збитого в Ірані
Меморіал із фотографіями загиблих. Фото: Getty Images

Минає шоста річниця з дня авіакатастрофи літака Міжнародних авіаліній України, який був збитий 8 січня 2020 року над Іраном. Трагедія забрала життя 167 пасажирів та 9 членів екіпажу.

Новини.LIVE зібрали інформацію про цю трагедію, яка шокувала увесь світ.

Читайте також:
Шість років трагедії — річниця збиття літака МАУ в Ірані - фото 1
На місці авіакатастрофи. Фото: Getty Images
Шість років трагедії — річниця збиття літака МАУ в Ірані - фото 2
Частини літака. Фото: Getty Images

Катастрофа рейсу Тегеран – Київ

Пасажирський літак Boeing 737—800, який належав авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", виконував рейс з Тегерана до Києва. Незабаром після злету літака з міжнародного аеропорту імені Імама Хомейні, він був збитий Корпусом вартових Ісламської революції. В результаті загинули всі 176 пасажирів на борту – трагедія стала найбільшою за кількістю загиблих в історії української цивільної авіації.

Шість років трагедії — річниця збиття літака МАУ в Ірані - фото 1
Пам'ятна стіна із фото загиблих. Фото: Getty Images

Ракети були випущені по літаку на тлі загостреної напруженості між Іраном та США. Інцидент стався після того, як Сполучені Штати здійснили вбивство іранського генерала Касема Сулеймані. Іран у відповідь на це випустив десяток балістичних ракет по американських військах. 

Іранська влада спочатку заперечувала будь-яку відповідальність за знищення літака, але розслідування, проведені західними спецслужбами пізніше показали, що літак збили дві ракети класу "земля-повітря". 11 січня 2020 року уряд Ірану визнав вину та пояснив, що помилково ідентифікував літак його як американську крилату ракету і вибачився за помилку.

Нагадаємо, що неподалік від Анкари розбився літак із начальником Генштабу Лівії. Літак упав у горах, виживших немає.

Раніше ми також інформували, що в міжнародному аеропорту Гонконгу 20 жовтня сталася авіакатастрофа. Вантажний літак Boeing 747 під час посадки зіткнувся з патрульним автомобілем служби безпеки.

Іран літак авіакатастрофа Україна Boeing
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
