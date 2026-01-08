Шість років з дня авіакатастрофи рейсу МАУ, збитого в Ірані

Шість років трагедії — річниця збиття літака МАУ в Ірані
Минає шоста річниця з дня авіакатастрофи літака Міжнародних авіаліній України, який був збитий 8 січня 2020 року над Іраном. Трагедія забрала життя 167 пасажирів та 9 членів екіпажу.
Новини.LIVE зібрали інформацію про цю трагедію, яка шокувала увесь світ.
Катастрофа рейсу Тегеран – Київ
Пасажирський літак Boeing 737—800, який належав авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", виконував рейс з Тегерана до Києва. Незабаром після злету літака з міжнародного аеропорту імені Імама Хомейні, він був збитий Корпусом вартових Ісламської революції. В результаті загинули всі 176 пасажирів на борту – трагедія стала найбільшою за кількістю загиблих в історії української цивільної авіації.
Ракети були випущені по літаку на тлі загостреної напруженості між Іраном та США. Інцидент стався після того, як Сполучені Штати здійснили вбивство іранського генерала Касема Сулеймані. Іран у відповідь на це випустив десяток балістичних ракет по американських військах.
Іранська влада спочатку заперечувала будь-яку відповідальність за знищення літака, але розслідування, проведені західними спецслужбами пізніше показали, що літак збили дві ракети класу "земля-повітря". 11 січня 2020 року уряд Ірану визнав вину та пояснив, що помилково ідентифікував літак його як американську крилату ракету і вибачився за помилку.
