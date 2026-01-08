Видео
Україна
Видео

Шесть лет трагедии — годовщина сбития самолета МАУ в Иране

Шесть лет трагедии — годовщина сбития самолета МАУ в Иране

Ua ru
Дата публикации 8 января 2026 07:15
Шесть лет со дня авиакатастрофы рейса МАУ, сбитого в Иране
Мемориал с фотографиями погибших. Фото: Getty Images

Проходит шестая годовщина со дня авиакатастрофы самолета Международных авиалиний Украины, который был сбит 8 января 2020 года над Ираном. Трагедия унесла жизни 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

Новини.LIVE собрали информацию об этой трагедии, которая шокировала весь мир.

Шесть лет трагедии — годовщина сбития самолета МАУ в Иране - фото 1
На месте авиакатастрофы. Фото: Getty Images
Шесть лет трагедии — годовщина сбития самолета МАУ в Иране - фото 2
Части самолета. Фото: Getty Images

Катастрофа рейса Тегеран — Киев

Пассажирский самолет Boeing 737-800, который принадлежал авиакомпании "Международные авиалинии Украины", выполнял рейс из Тегерана в Киев. Вскоре после взлета самолета из международного аэропорта имени Имама Хомейни, он был сбит Корпусом стражей Исламской революции. В результате погибли все 176 пассажиров на борту — трагедия стала крупнейшей по количеству погибших в истории украинской гражданской авиации.

Шість років трагедії — річниця збиття літака МАУ в Ірані - фото 1
Памятная стена с фото погибших. Фото: Getty Images

Ракеты были выпущены по самолету на фоне обостренной напряженности между Ираном и США. Инцидент произошел после того, как Соединенные Штаты совершили убийство иранского генерала Касема Сулеймани. Иран в ответ на это выпустил десяток баллистических ракет по американским войскам.

Иранские власти сначала отрицали какую-либо ответственность за уничтожение самолета, но расследования, проведенные западными спецслужбами позже показали, что самолет сбили две ракеты класса "земля-воздух". 11 января 2020 года правительство Ирана признало вину и объяснило, что ошибочно идентифицировало самолет как американскую крылатую ракету и извинилось за ошибку.

Напомним, что неподалеку от Анкары разбился самолет с начальником Генштаба Ливии. Самолет упал в горах, выживших нет.

Ранее мы также информировали, что в международном аэропорту Гонконга 20 октября произошла авиакатастрофа. Грузовой самолет Boeing 747 во время посадки столкнулся с патрульным автомобилем службы безопасности.

Иран самолет авиакатастрофа Украина Boeing
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
