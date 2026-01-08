Шесть лет со дня авиакатастрофы рейса МАУ, сбитого в Иране

Мемориал с фотографиями погибших. Фото: Getty Images

Проходит шестая годовщина со дня авиакатастрофы самолета Международных авиалиний Украины, который был сбит 8 января 2020 года над Ираном. Трагедия унесла жизни 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

Новини.LIVE собрали информацию об этой трагедии, которая шокировала весь мир.

На месте авиакатастрофы. Фото: Getty Images

Части самолета. Фото: Getty Images

Катастрофа рейса Тегеран — Киев

Пассажирский самолет Boeing 737-800, который принадлежал авиакомпании "Международные авиалинии Украины", выполнял рейс из Тегерана в Киев. Вскоре после взлета самолета из международного аэропорта имени Имама Хомейни, он был сбит Корпусом стражей Исламской революции. В результате погибли все 176 пассажиров на борту — трагедия стала крупнейшей по количеству погибших в истории украинской гражданской авиации.

Памятная стена с фото погибших. Фото: Getty Images

Ракеты были выпущены по самолету на фоне обостренной напряженности между Ираном и США. Инцидент произошел после того, как Соединенные Штаты совершили убийство иранского генерала Касема Сулеймани. Иран в ответ на это выпустил десяток баллистических ракет по американским войскам.

Иранские власти сначала отрицали какую-либо ответственность за уничтожение самолета, но расследования, проведенные западными спецслужбами позже показали, что самолет сбили две ракеты класса "земля-воздух". 11 января 2020 года правительство Ирана признало вину и объяснило, что ошибочно идентифицировало самолет как американскую крылатую ракету и извинилось за ошибку.

