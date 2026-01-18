Трагедия в Броварах — годовщина после гибели руководства МВД Украины

Место авиакатастрофы в Броварах, где погибло руководство МВД Украины. Фото: Фото: Олег Переверзев / Новини.LIVE

Сегодня, 18 января, Украина чтит память погибших в авиакатастрофе, которая произошла в 2023 году в Броварах. Тогда в результате падения вертолета ГСЧС погиб министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович. В результате трагедии погибли 14 человек, среди них есть ребенок.

Об окончательных результатах расследования и деталях дела официально вспоминают Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Черное утро — как произошла авария и кто погиб

Тот день начался с тумана. Вертолет Super Puma направлялся в Харьков. На борту было десять человек. В 08:20 машина упала на детский сад.

Начался сильный пожар. Погибли все пассажиры и экипаж. На земле погиб ребенок.

Спасательная операция длилась часами и тогда выяснилось, что еще более 30 человек получили травмы, среди них — дети.

Официальное расследование: почему упал вертолет

Следователи ГБР работали месяцами. Эксперты изучили "черный ящик". Версию о диверсии отвергли. Покушение не подтвердилось. Техника работала исправно.

Главная причина — нарушение правил безопасности. Экипаж не имел опыта полетов в таких метеоусловиях. Командир летел слишком низко. Он пытался облететь высотку. Из-за тумана пилот потерял ориентацию. Он совершил резкий маневр и это стало роковой ошибкой. Вертолет задел здание и упал.

Кто ответил за трагедию и что с делом сейчас

Правоохранители нашли виновных. Подозрение получили пятеро должностных лиц ГСЧС. Они разрешили полет несмотря на опасность. Следствие установило, что чиновники проигнорировали штормовое предупреждение.

Денис Монастырский остался в памяти как министр, который держал тыл в самые тяжелые дни войны. Его смерть стала ударом для всей силовой системы.

Украина помнит.

Недавно Новини.LIVE вспоминали жертв катастрофы самолета Международных авиалиний Украины, который был сбит 8 января 2020 года над Ираном. Трагедия унесла жизни 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

Также стало известно, что австралийская компания AirlineRatings.com опубликовала рейтинг самых безопасных авиакомпаний мира за 2025 год.