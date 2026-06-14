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Главная Новости дня В Бразилии произошла ужасная авиакатастрофа: погиб певец Оливер Три

В Бразилии произошла ужасная авиакатастрофа: погиб певец Оливер Три

Ua ru
Дата публикации 14 июня 2026 23:05
В Бразилии произошла ужасная авиакатастрофа: погиб певец Оливер Три
Оливер Три. Фото: instagram.com/olivertree

В Бразилии в воскресенье, 14 июня, произошла страшная авиакатастрофа — столкнулись два вертолета. В результате трагедии погибли шесть человек, в том числе 32-летний американский певец Оливер Три. Известно, что клип на одну из своих самых популярных песен Hurt он снял в Киеве.

Об этом сообщает CNN Brasil, передает Новини.LIVE.

Гибель певца Оливера Три в авиакатастрофе

Из шести погибших пятеро находились в одном вертолете, тогда как во втором находился только пилот.

Погибший певец Оливер Три имел почти 20 миллионов подписчиков в соцсетях и находился в Рио-де-Жанейро в разгаре мирового турне. Недавно он выступал в Сан-Паулу, а 13 июля должен был дать концерт в Португалии.

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Погибшие в авиакатастрофе

Кроме того, во время столкновения вертолетов погиб аргентинский блогер Гаспар Прим, у которого было почти 7,5 млн подписчиков в соцсетях. Еще одной жертвой стал музыкальный продюсер Лукас Брито Чавес.

Также погибли пассажиры Лукас Виньяле, Ликас Брито Чавес и оба пилота Александр Соуза и Шарль Марсиллак. Друг последнего характеризует его как очень опытного и серьезного пилота.

"Люди, которые летали с ним, восхищались его серьезностью и преданностью. Он был семейным человеком и любящим мужем", — сказал он.

Вертолеты разбились на площадке для электромобилей, в результате чего сгорели по меньшей мере 20 транспортных средств.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на NBC News, в мае два истребителя ВМС США EA-18G Growler потерпели крушение после столкновения в воздухе во время выполнения фигур высшего пилотажа. Четверо пилотов катапультировались.

А в марте в Колумбии произошла авиакатастрофа военно-транспортного самолета. На борту находились десятки военных.

смерть авиакатастрофа Бразилия
Виктория Козырь - редактор и юридический обозреватель
Автор:
Виктория Козырь
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