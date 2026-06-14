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Головна Новини дня У Бразилії сталася моторошна авіакатастрофа: загинув співак Олівер Трі

У Бразилії сталася моторошна авіакатастрофа: загинув співак Олівер Трі

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Дата публікації: 14 червня 2026 23:05
У Бразилії сталася моторошна авіакатастрофа: загинув співак Олівер Трі
Олівер Трі. Фото: instagram.com/olivertree

У Бразилії у неділю, 14 червня, сталася моторошна авіакатастрофа — зіткнулися два гелікоптери. Внаслідок трагедії загинули шестеро людей, серед яких 32-річний американський співак Олівер Трі. Відомо, що кліп на одну зі своїх найпопулярніших пісень Hurt він зняв у Києві.

Про це повідомляє CNN Brasil, передає Новини.LIVE.

Загибель співака Олівера Трі в авіакатастрофі

Із шести загиблих п’ятеро перебували в одному гелікоптері, тоді як у другому знаходився лише пілот.

Загиблий співак Олівер Трі мав майже 20 мільйонів підписників у соцмережах та перебував у Ріо-де-Жанейро в розпалі світового турне. Нещодавно він виступав у Сан-Паулу, а 13 липня мав зіграти концерт в Португалії.

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Одні з найпопулярніших пісень артиста Life Goes On та Miss You мають понад 700 прослуховувань.

Загиблі в авіакатастрофі

Крім того, під час зіткнення гелікоптерів загинув аргентинський блогер Гаспар Прім, який мав майже 7,5 млн підписників у соцмережах. Ще однією жертвою є музичний продюсер Лукас Бріто Чавес

Також загинули пасажири Лукас Віньяле, Лікас Бріто Чавес та обидва пілоти Александр Соуза та Шарль Марсіллак. Друг останнього характеризує його, як дуже досвідченого та серйозного пілота. 

"Люди, які літали з ним, захоплювалися його серйозністю та відданістю. Він був сімейною людиною та люблячим чоловіком", — сказав він.

Гелікоптери розбилися на майданчику для електромобілів, внаслідок чого щонайменше 20 транспортних засобів згоріли

Як писали Новини.LIVE з посиланням на NBC News, у травні два винищувачі ВМС США EA-18G Growler зазнали аварії після зіткнення в повітрі під час виконання фігур вищого пілотажу. Четверо пілотів катапультувалися.

А у березні в Колумбії сталася авіакатастрофа військово-транспортного літака. На борту перебували десятки військових. 

смерть авіакатастрофа Бразилія
Вікторія Козир - редактор та юридичний оглядач
Автор:
Вікторія Козир
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