У Бразилії сталася моторошна авіакатастрофа: загинув співак Олівер Трі

Олівер Трі. Фото: instagram.com/olivertree

У Бразилії у неділю, 14 червня, сталася моторошна авіакатастрофа — зіткнулися два гелікоптери. Внаслідок трагедії загинули шестеро людей, серед яких 32-річний американський співак Олівер Трі. Відомо, що кліп на одну зі своїх найпопулярніших пісень Hurt він зняв у Києві.

Про це повідомляє CNN Brasil, передає Новини.LIVE.

Загибель співака Олівера Трі в авіакатастрофі

Із шести загиблих п’ятеро перебували в одному гелікоптері, тоді як у другому знаходився лише пілот.

QUEDA DO HELICOPTERO QUE OLIVER TREE ESTAVA! pic.twitter.com/TQj2JFzKXn — SIM (@batata_que_voa) June 14, 2026

Загиблий співак Олівер Трі мав майже 20 мільйонів підписників у соцмережах та перебував у Ріо-де-Жанейро в розпалі світового турне. Нещодавно він виступав у Сан-Паулу, а 13 липня мав зіграти концерт в Португалії.

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BREAKING: Six people were killed after two helicopters collided mid-air over Recreio dos Bandeirantes, southwest of Rio de Janeiro. pic.twitter.com/uFF2HHNHWq — Breaking911 (@Breaking911) June 14, 2026

Одні з найпопулярніших пісень артиста Life Goes On та Miss You мають понад 700 прослуховувань.

Загиблі в авіакатастрофі

Крім того, під час зіткнення гелікоптерів загинув аргентинський блогер Гаспар Прім, який мав майже 7,5 млн підписників у соцмережах. Ще однією жертвою є музичний продюсер Лукас Бріто Чавес.

Також загинули пасажири Лукас Віньяле, Лікас Бріто Чавес та обидва пілоти Александр Соуза та Шарль Марсіллак. Друг останнього характеризує його, як дуже досвідченого та серйозного пілота.

"Люди, які літали з ним, захоплювалися його серйозністю та відданістю. Він був сімейною людиною та люблячим чоловіком", — сказав він.

El video de los restos de las aeronaves del accidente en el que fallecieron el youtuber argentino Gaspi y el cantante estadounidense Oliver Tree. Se reporta que fueron localizados en Recreio dos Bandeirantes al Oeste de Río de Janeiro. pic.twitter.com/Ljcc3RdfTN — Martín Dandach (@MartinDandach) June 14, 2026

Гелікоптери розбилися на майданчику для електромобілів, внаслідок чого щонайменше 20 транспортних засобів згоріли.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на NBC News, у травні два винищувачі ВМС США EA-18G Growler зазнали аварії після зіткнення в повітрі під час виконання фігур вищого пілотажу. Четверо пілотів катапультувалися.

А у березні в Колумбії сталася авіакатастрофа військово-транспортного літака. На борту перебували десятки військових.