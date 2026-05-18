Авіашоу в США скасували через падіння двох військових літаків

Зіткнення двох літаків у небі. Фото: кадр з відео

Два винищувачі ВМС США EA-18G Growler впали на землю після зіткнення під час виконання фігур вищого пілотажу поблизу бази Маунтін-Хоум. Військове командування вже розслідує інцидент, а четверо авіаторів, які врятувалися на парашутах, перебувають під наглядом медиків.

Про це повідомляє NBC News, передає Новини.LIVE.

У США на авіашоу сталася авіакатастрофа

Недільна програма заходу Gunfighter Skies, що проходив на базі Маунтін-Хоум у штаті Айдахо, була екстренно завершена через масштабну аварію. Близько 12:10 за місцевим часом, орієнтовно за дві милі на північний захід від військового об'єкта, під час демонстраційних польотів сталася повітряна катастрофа. Під час виконання складних фігур вищого пілотажу два літаки зіткнулися один з одним в небі та впали на землю.

У трощу потрапили два спеціалізовані борти радіоелектронної боротьби EA-18G Growler, що створені на базі винищувачів F/A-18. Обидва літаки перебувають на озброєнні Військово-морських сил США та приписані до 129-ї ескадрильї радіоелектронної атаки (VAQ), яка базується на острові Відбі у штаті Вашингтон. За словами речниці Тихоокеанського флоту ВМС США, командира Амелії Умаям, загалом у кабінах перебували четверо членів екіпажу.

Представники авіабази підтвердили, що стан усіх чотирьох врятованих військових вдалося стабілізувати. Відразу після інциденту другий день авіашоу довелося раптово скасувати. Наразі військове командування спільно з організаторами заходу розпочало офіційну перевірку обставин зіткнення, проте жодних заяв стосовно причин катастрофи ще не оприлюднювали.

Новини.LIVE повідомляли у березні про авіакатастрофу у Кувейті. Тоді неподалік авіабази США Алі Аль-Салем розбився винищувач.

На початку травня в штаті Техас також сталася авіатроща. Літак типу Cessna зазнав аварії, на його борту були п'ятеро спортсменів та пілот.