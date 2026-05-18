Авиашоу в США отменили из-за падения двух военных самолетов

Авиашоу в США отменили из-за падения двух военных самолетов

Дата публикации 18 мая 2026 08:36
Столкновение двух самолетов в небе. Фото: кадр из видео

Два истребителя ВМС США EA-18G Growler упали на землю после столкновения во время выполнения фигур высшего пилотажа вблизи базы Маунтин-Хоум. Военное командование уже расследует инцидент, а четверо авиаторов, которые спаслись на парашютах, находятся под наблюдением медиков.

Об этом сообщает NBC News, передает Новини.LIVE.

В США на авиашоу произошла авиакатастрофа

Воскресная программа мероприятия Gunfighter Skies, проходившего на базе Маунтин-Хоум в штате Айдахо, была экстренно завершена из-за масштабной аварии. Около 12:10 по местному времени, ориентировочно в двух милях к северо-западу от военного объекта, во время демонстрационных полетов произошла воздушная катастрофа. Во время выполнения сложных фигур высшего пилотажа два самолета столкнулись друг с другом в небе и упали на землю.

В крушение попали два специализированных борта радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler, созданные на базе истребителей F/A-18. Оба самолета находятся на вооружении Военно-морских сил США и приписаны к 129-й эскадрилье радиоэлектронной атаки (VAQ), которая базируется на острове Видби в штате Вашингтон. По словам пресс-секретаря Тихоокеанского флота ВМС США, командира Амелии Умаям, всего в кабинах находились четверо членов экипажа.

Представители авиабазы подтвердили, что состояние всех четырех спасенных военных удалось стабилизировать. Сразу после инцидента второй день авиашоу пришлось внезапно отменить. Сейчас военное командование совместно с организаторами мероприятия начало официальную проверку обстоятельств столкновения, однако никаких заявлений относительно причин катастрофы еще не обнародовали.

Новини.LIVE сообщали в марте об авиакатастрофе в Кувейте. Тогда неподалеку от авиабазы США Али Аль-Салем разбился истребитель.

В начале мая в штате Техас также произошла авиакатастрофа. Самолет типа Cessna потерпел крушение, на его борту были пятеро спортсменов и пилот.

Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Анастасия Постоенко
