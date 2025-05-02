Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow В Аргентині та Чилі оголошено масову евакуацію — що відомо arrow

В Аргентині та Чилі оголошено масову евакуацію — що відомо

2 травня 2025 22:48
Євтушенко Аліна - редактор
В Аргентині та Чилі стався землетрус — оголошено евакуацію
Люди евакуюються з узбережжя Чилі після землетрусу й попередження про цунамі. Фото: Reuters
Євтушенко Аліна - редактор

У п’ятницю, 2 травня, біля берегів Чилі та Аргентини стався потужний землетрус магнітудою 7,5. Через ризик цунамі оголошено масову евакуацію прибережних районів.

Про це інформує The Sun.

Реклама
Читайте також:

В Аргентині та Чилі оголошено евакуацію через землетрус

Землетрус був зафіксований між мисом Горн і Антарктидою, з епіцентром під океаном на відстані 173 миль на південь від аргентинського міста Ушуайя. 

Чилійська національна служба запобігання та реагування на стихійні лиха повідомила, що через загрозу цунамі в прибережних районах регіону Магальянес на півдні країни було розпочато евакуацію. Президент Чилі, Габріель Боріч, закликав місцевих жителів покидати узбережжя. 

Зазначається, що евакуації підлягають жителі прибережних поселень на півдні обох країн. До загрози цунамі призвела низка землетрусів магнітудою від 5 до 7,5 в протоці Дрейка між Антарктидою та мисом Горн, які були зафіксовані близько 16:00 за київським часом.

Землетрус
Люди евакуюються з узбережжя Чилі після землетрусу й попередження про цунамі. Фото: Reuters

Нагадаємо, що у Стамбулі 23 квітня стався потужний землетрус — постраждали понад 230 осіб.

Також нещодавно у Румунії було зафіксовано п’ять землетрусів протягом восьми годин.

стихійне лихо евакуація землетрус Аргентина Чилі
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама