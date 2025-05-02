В Аргентині та Чилі стався землетрус — оголошено евакуацію

Люди евакуюються з узбережжя Чилі після землетрусу й попередження про цунамі. Фото: Reuters

У п’ятницю, 2 травня, біля берегів Чилі та Аргентини стався потужний землетрус магнітудою 7,5. Через ризик цунамі оголошено масову евакуацію прибережних районів.

Про це інформує The Sun.

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Землетрус був зафіксований між мисом Горн і Антарктидою, з епіцентром під океаном на відстані 173 миль на південь від аргентинського міста Ушуайя.

Чилійська національна служба запобігання та реагування на стихійні лиха повідомила, що через загрозу цунамі в прибережних районах регіону Магальянес на півдні країни було розпочато евакуацію. Президент Чилі, Габріель Боріч, закликав місцевих жителів покидати узбережжя.

Зазначається, що евакуації підлягають жителі прибережних поселень на півдні обох країн. До загрози цунамі призвела низка землетрусів магнітудою від 5 до 7,5 в протоці Дрейка між Антарктидою та мисом Горн, які були зафіксовані близько 16:00 за київським часом.

Люди евакуюються з узбережжя Чилі після землетрусу й попередження про цунамі. Фото: Reuters

Нагадаємо, що у Стамбулі 23 квітня стався потужний землетрус — постраждали понад 230 осіб.

Також нещодавно у Румунії було зафіксовано п’ять землетрусів протягом восьми годин.