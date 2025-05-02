В Аргентине и Чили произошло землетрясение - объявлена эвакуация

Люди эвакуируются с побережья Чили после землетрясения и предупреждения о цунами. Фото: Reuters

В пятницу, 2 мая, у берегов Чили и Аргентины произошло мощное землетрясение магнитудой 7,5. Из-за риска цунами объявлена массовая эвакуация прибрежных районов.

Об этом информирует The Sun.

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Землетрясение было зафиксировано между мысом Горн и Антарктидой, с эпицентром под океаном на расстоянии 173 миль к югу от аргентинского города Ушуайя.

Чилийская национальная служба предотвращения и реагирования на стихийные бедствия сообщила, что из-за угрозы цунами в прибрежных районах региона Магальянес на юге страны была начата эвакуация. Президент Чили, Габриэль Борич, призвал местных жителей покидать побережье.

Отмечается, что эвакуации подлежат жители прибрежных поселений на юге обеих стран. К угрозе цунами привела череда землетрясений магнитудой от 5 до 7,5 в проливе Дрейка между Антарктидой и мысом Горн, которые были зафиксированы около 16:00 по киевскому времени.

Люди эвакуируются с побережья Чили после землетрясения и предупреждения о цунами. Фото: Reuters

Напомним, что в Стамбуле 23 апреля произошло мощное землетрясение — пострадали более 230 человек.

Также недавно в Румынии было зафиксировано пять землетрясений в течение восьми часов.