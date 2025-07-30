У Британії відбулося поховання Оззі Осборна 30 липня - відео

Люди приносять квіти до портрета Оззі Осборна. Фото: Reuters

У середу, 30 липня, в Бірмінгемі пройшла церемонія прощання з культовим рок-музикантом Оззі Осборном. Саме поховання відбулося окремо, у тісному колі найближчих родичів.

Про це повідомляє видання Independent.

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Як пройшло поховання Оззі Осборна

Хоча більшу частину своєї кар’єри Оззі Осборн провів у США, його рідним містом залишався англійський Бірмінгем — індустріальний центр, де він народився й зробив перші кроки в музиці. Саме тут і було вирішено поховати легенду року. Попрощатися з музикантом прийшли тисячі відданих фанатів.

Міська рада Бірмінгема повідомила, що доклала всіх зусиль, щоб забезпечити гідне та безпечне проведення публічної частини церемонії прощання.

Спочатку катафалк із тілом Оззі Осборна вирушив у дорогу центральними вулицями Бірмінгема. Щоб краще побачити траурну процесію, деякі шанувальники піднімалися на дахи автобусних зупинок та інші підвищення вздовж маршруту.

Окрестр на чолі кортежу виконував класичні хіти Black Sabbath та самого Озборна. Шерон Озборн, вдова співака, плачучи, в супроводі своїх дітей Джека та Келлі, поклала квіти до меморіалу Оззі.

Нагадаємо, що 22 липня помер вокаліст Black Sabbath Оззі Осборн. Йому було 76 років.

Ще у січні 2024 року дружина Оззі Осборна оголосила про його прощальні виступи. Тоді музикант був змушений припинити участь у живих концертах.