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Главная Новости дня В Британии простились с легендарным Оззи Осборном

В Британии простились с легендарным Оззи Осборном

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2025 21:18
В Британии состоялись похороны Оззи Осборна 30 июля - видео
Люди приносят цветы к портрету Оззи Осборна. Фото: Reuters

В среду, 30 июля, в Бирмингеме прошла церемония прощания с культовым рок-музыкантом Оззи Осборном. Само погребение состоялось отдельно, в тесном кругу ближайших родственников.

Об этом сообщает издание Independent.

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Как прошли похороны Оззи Осборна

Хотя большую часть своей карьеры Оззи Осборн провел в США, его родным городом оставался английский Бирмингем — индустриальный центр, где он родился и сделал первые шаги в музыке. Именно здесь и было решено похоронить легенду рока. Проститься с музыкантом пришли тысячи преданных фанатов.

Городской совет Бирмингема сообщил, что приложил все усилия, чтобы обеспечить достойное и безопасное проведение публичной части церемонии прощания.

Сначала катафалк с телом Оззи Осборна отправился в путь по центральным улицам Бирмингема. Чтобы лучше увидеть траурную процессию, некоторые поклонники поднимались на крыши автобусных остановок и другие возвышения вдоль маршрута.

Окрестр во главе кортежа исполнял классические хиты Black Sabbath и самого Озборна. Шэрон Озборн, вдова певца, плача, в сопровождении своих детей Джека и Келли возложила цветы к мемориалу Оззи.

Напомним, что 22 июля умер вокалист Black Sabbath Оззи Осборн. Ему было 76 лет.

Еще в январе 2024 года жена Оззи Осборна объявила о его прощальных выступлениях. Тогда музыкант был вынужден прекратить участие в живых концертах.

Великобритания музыка Оззи Осборн захоронения память
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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