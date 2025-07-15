В Албанії загинула українка — що кажуть у МЗС

Люди на відпочинку біля моря. Ілюстративне фото: Freepik

В Албанії під час відпочинку загинула громадянка України. За словами родичів, померла приїхала в Албанію з туристичною метою.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України.

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За даними МЗС, 11 липня, на "гарячу" лінію Посольства України в Албанії надійшла інформація про смерть громадянки України 1983 року народження.

Як розповіли родичі жінки, померла приїхала в Албанію з туристичною метою.

За інформацією дипломатичного відомства, смерть українки

настала через нещасний випадок на воді. Було прийнято рішення про перевезення тіла в Україну.

Зазначається, що Консульська посадова особа надає допомогу у репатріації тіла померлої громадянки України. Справа перебуває на контролі установи.

Нагадаємо, що нещодавно в Угорщині автобус з українцями потрапив в аварію.

Раніше у Німеччині поблизу Берліна перекинувся автобус. Серед пасажирів були й українці.