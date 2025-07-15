В Албанії загинула українка — що кажуть у МЗС

В Албанії під час відпочинку загинула українка — деталі від МЗС
В Албанії під час відпочинку загинула громадянка України. За словами родичів, померла приїхала в Албанію з туристичною метою.
Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України.
В Албанії загинула громадянка України — що відомо
За даними МЗС, 11 липня, на "гарячу" лінію Посольства України в Албанії надійшла інформація про смерть громадянки України 1983 року народження.
Як розповіли родичі жінки, померла приїхала в Албанію з туристичною метою.
За інформацією дипломатичного відомства, смерть українки
настала через нещасний випадок на воді. Було прийнято рішення про перевезення тіла в Україну.
Зазначається, що Консульська посадова особа надає допомогу у репатріації тіла померлої громадянки України. Справа перебуває на контролі установи.
Нагадаємо, що нещодавно в Угорщині автобус з українцями потрапив в аварію.
Раніше у Німеччині поблизу Берліна перекинувся автобус. Серед пасажирів були й українці.
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