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Головна Новини дня В Албанії під час відпочинку загинула українка — деталі від МЗС

В Албанії під час відпочинку загинула українка — деталі від МЗС

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2025 19:20
В Албанії загинула українка — що кажуть у МЗС
Люди на відпочинку біля моря. Ілюстративне фото: Freepik

В Албанії під час відпочинку загинула громадянка України. За словами родичів, померла приїхала в Албанію з туристичною метою.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України.

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В Албанії загинула громадянка України — що відомо

За даними МЗС, 11 липня, на "гарячу" лінію Посольства України в Албанії надійшла інформація про смерть громадянки України 1983 року народження.

Як розповіли родичі жінки, померла приїхала в Албанію з туристичною метою.

За інформацією дипломатичного відомства, смерть українки
настала через нещасний випадок на воді. Було прийнято рішення про перевезення тіла в Україну.

Зазначається, що Консульська посадова особа надає допомогу у репатріації тіла померлої громадянки України. Справа перебуває на контролі установи.

Нагадаємо, що нещодавно в Угорщині автобус з українцями потрапив в аварію.

Раніше у Німеччині поблизу Берліна перекинувся автобус. Серед пасажирів були й українці.

смерть МЗС Албанія інцидент українка
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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