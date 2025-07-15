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Главная Новости дня В Албании во время отдыха погибла украинка — детали от МИД

В Албании во время отдыха погибла украинка — детали от МИД

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2025 19:20
В Албании погибла украинка — что говорят в МИДе
Люди на отдыхе у моря. Иллюстративное фото: pleso.kyiv.ua

В Албании во время отдыха погибла гражданка Украины. По словам родственников, умершая приехала в Албанию с туристической целью.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

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По данным МИД, 11 июля на "горячую" линию Посольства Украины в Албании поступила информация о смерти гражданки Украины 1983 года рождения.

Как рассказали родственники женщины, умершая приехала в Албанию с туристической целью.

По информации дипломатического ведомства, смерть украинки
наступила из-за несчастного случая на воде. Было принято решение о перевозке тела в Украину.

Отмечается, что Консульское должностное лицо оказывает помощь в репатриации тела умершей гражданки Украины. Дело находится на контроле учреждения.

Напомним, что недавно в Венгрии автобус с украинцами попал в аварию.

Ранее в Германии вблизи Берлина перевернулся автобус. Среди пассажиров были и украинцы.

смерть МИД Албания инцидент украинка
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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