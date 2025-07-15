В Албании погибла украинка — что говорят в МИДе

В Албании во время отдыха погибла украинка — детали от МИД
В Албании во время отдыха погибла гражданка Украины. По словам родственников, умершая приехала в Албанию с туристической целью.
Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.
В Албании погибла гражданка Украины — что известно
По данным МИД, 11 июля на "горячую" линию Посольства Украины в Албании поступила информация о смерти гражданки Украины 1983 года рождения.
Как рассказали родственники женщины, умершая приехала в Албанию с туристической целью.
По информации дипломатического ведомства, смерть украинки
наступила из-за несчастного случая на воде. Было принято решение о перевозке тела в Украину.
Отмечается, что Консульское должностное лицо оказывает помощь в репатриации тела умершей гражданки Украины. Дело находится на контроле учреждения.
Напомним, что недавно в Венгрии автобус с украинцами попал в аварию.
Ранее в Германии вблизи Берлина перевернулся автобус. Среди пассажиров были и украинцы.
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