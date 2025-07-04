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Головна Новини дня У Німеччині перекинувся автобус, в якому були українці — деталі

У Німеччині перекинувся автобус, в якому були українці — деталі

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2025 17:20
ДТП у Німеччині — перекинувся автобус, в якому були українці
Рятувальники на місці аварії в Німеччині. Фото: ndr.de

У Німеччині, поблизу Берліна, 4 липня перекинувся автобус компанії FlixBus. Він віз 54 пасажири, серед яких також були українці.

Про це повідомляє NDR

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Видання повідомляє, що вночі 4 липня за 100 кілометрів від Берліна перекинувся у кювет автобус, який віз 54 пасажири. Внаслідок ДТП 23 людини отримали травми, а одна перебуває у важкому стані.

У поліції та компанії FlixBus кажуть, що серед пасажирів також були українці, але їх точну кількість не назвали. Крім того, в автобусі їхали мандрівники зі Швеції, Данії, Німеччини, Польщі, Франції, Чехії, Італії, Румунії, Болгарії, Туреччини, Грузії, Китаю, Сирії, Індії, Австралії, Мексики, Бангладешу, Японії та Канади. 

Зазначається, що на місці аварії працювали медики, рятувальники та інші відповідні служби. Через інцидент була перекрита дорога у напрямку Берліна в місті Ребель. 

У компанії FlixBus висловили співчуття постраждалим у зв’язку з аварією та повідомили, що надають на заміну інший автобус, який довезе пасажирів, що не зазнали поранень до Берліна, де вони зможуть отримати допомогу з організацією подальшої поїздки до Відня.

Нагадаємо, 30 червня у Румунії автобус з українцями потрапив у ДТП. Там перебувало 60 пасажирів, серед яких 21 дитина. 

Крім того, ДТП за участю українців сталася у Франції 13 червня. Внаслідок аварії є загиблі та поранені.

ДТП Німеччина українці рятувальники автобуси
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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