Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Германии перевернулся автобус, в котором были украинцы — детали

В Германии перевернулся автобус, в котором были украинцы — детали

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2025 17:20
ДТП в Германии — перевернулся автобус, в котором были украинцы
Спасатели на месте аварии в Германии. Фото: ndr.de

В Германии, вблизи Берлина, 4 июля перевернулся автобус компании FlixBus. Он вез 54 пассажира, среди которых также были украинцы.

Об этом сообщает NDR.

Реклама
Читайте также:

ДТП автобуса в Германии

Издание сообщает, что ночью 4 июля в 100 километрах от Берлина перевернулся в кювет автобус, который вез 54 пассажира. В результате ДТП 23 человека получили травмы, а один находится в тяжелом состоянии.

В полиции и компании FlixBus говорят, что среди пассажиров также были украинцы, но их точное количество не назвали. Кроме того, в автобусе ехали путешественники из Швеции, Дании, Германии, Польши, Франции, Чехии, Италии, Румынии, Болгарии, Турции, Грузии, Китая, Сирии, Индии, Австралии, Мексики, Бангладеш, Японии и Канады.

Отмечается, что на месте аварии работали медики, спасатели и другие соответствующие службы. Из-за инцидента была перекрыта дорога в направлении Берлина в городе Ребель.

В компании FlixBus выразили соболезнования пострадавшим в связи с аварией и сообщили, что предоставляют на замену другой автобус, который довезет пассажиров, которые не получили ранений в Берлин, где они смогут получить помощь с организацией дальнейшей поездки в Вену.

Напомним, 30 июня в Румынии автобус с украинцами попал в ДТП. Там находилось 60 пассажиров, среди которых 21 ребенок.

Кроме того, ДТП с участием украинцев произошло во Франции 13 июня. В результате аварии есть погибшие и раненые.

ДТП Германия украинцы спасатели автобусы
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации