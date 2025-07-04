ДТП в Германии — перевернулся автобус, в котором были украинцы

Спасатели на месте аварии в Германии. Фото: ndr.de

В Германии, вблизи Берлина, 4 июля перевернулся автобус компании FlixBus. Он вез 54 пассажира, среди которых также были украинцы.

Об этом сообщает NDR.

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Издание сообщает, что ночью 4 июля в 100 километрах от Берлина перевернулся в кювет автобус, который вез 54 пассажира. В результате ДТП 23 человека получили травмы, а один находится в тяжелом состоянии.

В полиции и компании FlixBus говорят, что среди пассажиров также были украинцы, но их точное количество не назвали. Кроме того, в автобусе ехали путешественники из Швеции, Дании, Германии, Польши, Франции, Чехии, Италии, Румынии, Болгарии, Турции, Грузии, Китая, Сирии, Индии, Австралии, Мексики, Бангладеш, Японии и Канады.

Отмечается, что на месте аварии работали медики, спасатели и другие соответствующие службы. Из-за инцидента была перекрыта дорога в направлении Берлина в городе Ребель.

В компании FlixBus выразили соболезнования пострадавшим в связи с аварией и сообщили, что предоставляют на замену другой автобус, который довезет пассажиров, которые не получили ранений в Берлин, где они смогут получить помощь с организацией дальнейшей поездки в Вену.

Напомним, 30 июня в Румынии автобус с украинцами попал в ДТП. Там находилось 60 пассажиров, среди которых 21 ребенок.

Кроме того, ДТП с участием украинцев произошло во Франции 13 июня. В результате аварии есть погибшие и раненые.