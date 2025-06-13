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У Франції сталася смертельна ДТП за участю українців — деталі

13 червня 2025 17:02
Аркадій Пастула - Редактор
У Франції українці потрапили в ДТП — є загиблі та десятки поранених
ДТП у Франції. Фото: соцмережі
Аркадій Пастула - Редактор

У Франції на автомагістралі А81 сталася дорожньо-транспортна пригода за участі пасажирського автобуса з українською реєстрацією. Внаслідок аварії є загиблі та поранені.

Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України у пʼятницю, 13 червня.

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На місце аварії виїхали представники посольства та посол України у Франції.

Попередньо відомо, що автобус перевозив українців, серед яких була група дітей.

Внаслідок ДТП загинули четверо осіб, ще 30 отримали поранення, 11 з яких — перебувають у важкому стані. Поранених госпіталізували.

Наразі рух автомагістраллю А81 зупинено. На місці аварії працюють служби екстреного реагування.

"Глава МЗС Андрій Сибіга доручив Департаменту консульської служби МЗС та Посольству України у Франції тримати ситуацію на особливому контролі та забезпечити належну допомогу постраждалим громадянам України", — повідомили в МЗС.

Нагадаємо, 11 червня у Києві сталася ДТП, внаслідок чого перекинувся пасажирський мікроавтобус

Раніше в Одеській області автомобіль влетів у дерево. Відомо про загиблу матір з дітьми.

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