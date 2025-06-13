Во Франции украинцы попали в ДТП — есть погибшие и десятки раненых

ДТП во Франции. Фото: соцсети

Во Франции на автомагистрали А81 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса с украинской регистрацией. В результате аварии есть погибшие и раненые.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины в пятницу, 13 июня.

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На место аварии выехали представители посольства и посол Украины во Франции.

Предварительно известно, что автобус перевозил украинцев, среди которых была группа детей.

В результате ДТП погибли четыре человека, еще 30 получили ранения, 11 из которых — находятся в тяжелом состоянии. Раненых госпитализировали.

Сейчас движение по автомагистрали А81 остановлено. На месте аварии работают службы экстренного реагирования.

"Глава МИД Андрей Сибига поручил Департаменту консульской службы МИД и Посольству Украины во Франции держать ситуацию на особом контроле и обеспечить надлежащую помощь пострадавшим гражданам Украины", — сообщили в МИД.

Напомним, 11 июня в Киеве произошло ДТП, в результате чего перевернулся пассажирский микроавтобус.

Ранее в Одесской области автомобиль влетел в дерево. Известно о погибшей матери с детьми.