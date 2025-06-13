Во Франции украинцы попали в ДТП — есть погибшие и десятки раненых

Во Франции произошло смертельное ДТП с украинцами — детали
Во Франции на автомагистрали А81 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса с украинской регистрацией. В результате аварии есть погибшие и раненые.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины в пятницу, 13 июня.
ДТП с украинцами во Франции 13 июня
На место аварии выехали представители посольства и посол Украины во Франции.
Предварительно известно, что автобус перевозил украинцев, среди которых была группа детей.
В результате ДТП погибли четыре человека, еще 30 получили ранения, 11 из которых — находятся в тяжелом состоянии. Раненых госпитализировали.
Сейчас движение по автомагистрали А81 остановлено. На месте аварии работают службы экстренного реагирования.
"Глава МИД Андрей Сибига поручил Департаменту консульской службы МИД и Посольству Украины во Франции держать ситуацию на особом контроле и обеспечить надлежащую помощь пострадавшим гражданам Украины", — сообщили в МИД.
Напомним, 11 июня в Киеве произошло ДТП, в результате чего перевернулся пассажирский микроавтобус.
Ранее в Одесской области автомобиль влетел в дерево. Известно о погибшей матери с детьми.
Читайте Новини.LIVE!