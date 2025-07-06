Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня ДТП в Угорщині з дітьми з України — у МЗС повідомили деталі

ДТП в Угорщині з дітьми з України — у МЗС повідомили деталі

Ua ru
Дата публікації: 6 липня 2025 15:42
ДТП в Угорщині — нові подробиці від МЗС
Місце аварії в Угорщині за участю дітей з України. Фото: місцеві ЗМІ

У неділю, 6 липня, в Угорщині автобус з українцями потрапив в аварію. Згодом стало відомо, що в автобусі перебував український дитячий ансамбль.

Про це заявили в Міністерстві закордонних справ України у коментарі "РБК-Україна".

Реклама
Читайте також:

ДТП в Угорщині з українськими дітьми — що відомо

Отже, Міністерство закордонних справ України підтвердило інформацію про ДТП з українським дитячим ансамблем 6 липня. Водій автобуса не впорався з керуванням.

На момент аварії в автобусі перебувало 77 осіб — два водії, учасники та супроводжуючі дитячого танцювального ансамблю, що прямував зі Львова до міста Охрид на фестиваль.

За попередньою інформацією, водій не впорався з керуванням і з’їхав у кювет. 

Внаслідок ДТП постраждала 21 людина, серед них четверо з тяжкими травмами — громадяни України 1954, 1958, 2007 і 2011 років народження.

Ще четверо дітей отримали травми середньої тяжкості — їх випишуть під відповідальність супроводжуючих.

Решта постраждалих з легкими травмами направлені до міста Кунсентмартон, де перебуває основна група. Перевізник вживає заходів для забезпечення додаткових автобусів.

У МЗС зазначили, що дипломати та консули посольства України разом з послом особисто контролюють ситуацію на місці події.

Раніше ми інформували, що у неділю вранці, 6 липня, в Угорщині автобус з українцями потрапив у дорожньо-транспортну пригоду.

Також нещодавно у Німеччині поблизу Берліна 4 липня перекинувся автобус. Серед пасажирів були й українці.

ДТП діти аварія Угорщина автобуси
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації