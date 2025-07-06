ДТП в Угорщині — нові подробиці від МЗС

Місце аварії в Угорщині за участю дітей з України. Фото: місцеві ЗМІ

У неділю, 6 липня, в Угорщині автобус з українцями потрапив в аварію. Згодом стало відомо, що в автобусі перебував український дитячий ансамбль.

Про це заявили в Міністерстві закордонних справ України у коментарі "РБК-Україна".

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Отже, Міністерство закордонних справ України підтвердило інформацію про ДТП з українським дитячим ансамблем 6 липня. Водій автобуса не впорався з керуванням.

На момент аварії в автобусі перебувало 77 осіб — два водії, учасники та супроводжуючі дитячого танцювального ансамблю, що прямував зі Львова до міста Охрид на фестиваль.

За попередньою інформацією, водій не впорався з керуванням і з’їхав у кювет.

Внаслідок ДТП постраждала 21 людина, серед них четверо з тяжкими травмами — громадяни України 1954, 1958, 2007 і 2011 років народження.

Ще четверо дітей отримали травми середньої тяжкості — їх випишуть під відповідальність супроводжуючих.

Решта постраждалих з легкими травмами направлені до міста Кунсентмартон, де перебуває основна група. Перевізник вживає заходів для забезпечення додаткових автобусів.

У МЗС зазначили, що дипломати та консули посольства України разом з послом особисто контролюють ситуацію на місці події.

Раніше ми інформували, що у неділю вранці, 6 липня, в Угорщині автобус з українцями потрапив у дорожньо-транспортну пригоду.

Також нещодавно у Німеччині поблизу Берліна 4 липня перекинувся автобус. Серед пасажирів були й українці.