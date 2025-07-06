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ДТП в Венгрии с детьми из Украины — в МИД сообщили детали

Ua ru
Дата публикации 6 июля 2025 15:42
ДТП в Венгрии — новые подробности от МИДа
Место аварии в Венгрии с участием детей из Украины. Фото: местные СМИ

В воскресенье, 6 июля, в Венгрии автобус с украинцами попал в аварию. Впоследствии стало известно, что в автобусе находился украинский детский ансамбль.

Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Украины в комментарии "РБК-Украина".

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ДТП в Венгрии с украинскими детьми — что известно

Итак, Министерство иностранных дел Украины подтвердило информацию о ДТП с украинским детским ансамблем 6 июля. Водитель автобуса не справился с управлением.

На момент аварии в автобусе находились 77 человек — два водителя, участники и сопровождающие детского танцевального ансамбля, который направлялся из Львова в город Охрид на фестиваль.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением и съехал в кювет.

В результате ДТП пострадал 21 человек, среди них четверо с тяжелыми травмами — граждане Украины 1954, 1958, 2007 и 2011 годов рождения.

Еще четверо детей получили травмы средней тяжести — их выпишут под ответственность сопровождающих.

Остальные пострадавшие с легкими травмами направлены в город Кунсентмартон, где находится основная группа. Перевозчик принимает меры для обеспечения дополнительных автобусов.

В МИД отметили, что дипломаты и консулы посольства Украины вместе с послом лично контролируют ситуацию на месте происшествия.

Ранее мы информировали, что в воскресенье утром, 6 июля, в Венгрии автобус с украинцами попал в дорожно-транспортное происшествие.

Также в Германии вблизи Берлина 4 июля перевернулся автобус. Среди пассажиров были и украинцы.

ДТП дети авария Венгрия автобусы
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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