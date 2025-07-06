В Угорщині автобус з українцями потрапив у ДТП

Місце ДТП. Фото: місцеві ЗМІ

У неділю вранці, 6 липня, в Угорщині автобус з українцями потрапив в аварію. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди є постраждалі, серед них — діти.

Про це інформує Консульство України в Ніредьгазі.

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Сьогодні, 6 липня 2025 року, близько 5-ї години ранку автобус, що перевозив українських дітей, за невстановлених обставин з'їхав з дороги та перекинувся набік на автодорозі 442 між Кунсентмартоном і Тисафельдваром (Угорщина).

За інформацією угорських оперативних служб, на місці події тривають рятувальні заходи.

Посол Федір Шандор та українські консули перебувають на місці події з метою надання оперативного сприяння громадянам України.

Відомо, що з 77 осіб, що перебували в автобусі, — 19 постраждалих, з них 4 осіб із важкими пораненнями, загиблих немає.

Постраждалі доправлені до лікарень у мм. Солнок, Кечкемет і Сентеш. Решта пасажирів наразі перебувають у Будинку культури міста Кунсентмартон.

Зазначається, що у співпраці з місцевою владою їм забезпечено тимчасове розташування та сніданок.

Скриншот повідомлення Консульства України/Facebook

Нагадаємо, що у Німеччині поблизу Берліна 4 липня перекинувся автобус. Серед пасажирів були й українці.

Раніше у Бакеу, Румунія, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автобуса з українцями.