В Венгрии автобус с украинцами попал в ДТП

В Венгрии автобус с детьми из Украины попал в ДТП
В воскресенье утром, 6 июля, в Венгрии автобус с украинцами попал в аварию. В результате дорожно-транспортного происшествия есть пострадавшие, среди них — дети.
Об этом информирует Консульство Украины в Ниредьгазе.
Авария в Венгрии с участием граждан Украины — что известно
Сегодня, 6 июля 2025 года, около 5 часов утра автобус, перевозивший украинских детей, при неустановленных обстоятельствах съехал с дороги и перевернулся набок на автодороге 442 между Кунсентмартоном и Тисафельдваром (Венгрия).
По информации венгерских оперативных служб, на месте происшествия продолжаются спасательные мероприятия.
Посол Федор Шандор и украинские консулы находятся на месте происшествия с целью оказания оперативного содействия гражданам Украины.
Известно, что из 77 человек, находившихся в автобусе, — 19 пострадавших, из них 4 человека с тяжелыми ранениями, погибших нет.
Пострадавшие доставлены в больницы в мм. Солнок, Кечкемет и Сентеш. Остальные пассажиры сейчас находятся в Доме культуры города Кунсентмартон.
Отмечается, что в сотрудничестве с местными властями им обеспечено временное расположение и завтрак.
Напомним, что в Германии вблизи Берлина 4 июля перевернулся автобус. Среди пассажиров были и украинцы.
Ранее в Бакэу, Румыния, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса с украинцами.
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