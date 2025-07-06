В Венгрии автобус с украинцами попал в ДТП

Место ДТП. Фото: местные СМИ

В воскресенье утром, 6 июля, в Венгрии автобус с украинцами попал в аварию. В результате дорожно-транспортного происшествия есть пострадавшие, среди них — дети.

Об этом информирует Консульство Украины в Ниредьгазе.

Реклама

Читайте также:

Авария в Венгрии с участием граждан Украины — что известно

Сегодня, 6 июля 2025 года, около 5 часов утра автобус, перевозивший украинских детей, при неустановленных обстоятельствах съехал с дороги и перевернулся набок на автодороге 442 между Кунсентмартоном и Тисафельдваром (Венгрия).

По информации венгерских оперативных служб, на месте происшествия продолжаются спасательные мероприятия.

Посол Федор Шандор и украинские консулы находятся на месте происшествия с целью оказания оперативного содействия гражданам Украины.

Известно, что из 77 человек, находившихся в автобусе, — 19 пострадавших, из них 4 человека с тяжелыми ранениями, погибших нет.

Пострадавшие доставлены в больницы в мм. Солнок, Кечкемет и Сентеш. Остальные пассажиры сейчас находятся в Доме культуры города Кунсентмартон.

Отмечается, что в сотрудничестве с местными властями им обеспечено временное расположение и завтрак.

Скриншот сообщения Консульства Украины/Facebook

Напомним, что в Германии вблизи Берлина 4 июля перевернулся автобус. Среди пассажиров были и украинцы.

Ранее в Бакэу, Румыния, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса с украинцами.