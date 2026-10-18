Німецькі поліцейські в аеропорту Лейпцигу. Фото: Reuters

В аеропорту Лейпциг/Галле в Німеччині виявили пошкодження захисної огорожі поблизу стоянки російських вантажних літаків Ан-124 "Руслан". За попередніми даними поліції, огорожу, ймовірно, протаранив автомобіль. Через інцидент північну злітно-посадкову смугу закрили.

Про це повідомляє поліція Лейпцига, інформує Новини.LIVE.

Реклама

Що відомо про інцидент

Пошкодження виявили 17 жовтня близько 23:00. На місце прибули співробітники федеральної та земельної поліції, які обстежили територію аеропорту. Сторонніх осіб і підозрілих предметів правоохоронці не знайшли.

"Проведене наразі розслідування засвідчило, що огорожу з високою ймовірністю мав прорвати транспортний засіб", — йдеться у повідомленні поліції.

Упродовж неділі правоохоронці планували продовжити пошукові заходи із залученням додаткових підрозділів. Поліція пообіцяла повідомляти нові подробиці в міру надходження інформації.

Читайте також:

За даними німецьких ЗМІ, пошкоджена ділянка огорожі розташована поблизу стоянки російських вантажних літаків Ан-124 "Руслан". Вони залишаються в аеропорту з 2022 року через санкції, запроваджені проти Росії.

Обставини інциденту та можливі мотиви наразі не встановлені. Поліція продовжує розслідування за всіма напрямами.

Через пошкодження огорожі північну злітно-посадкову смугу аеропорту закрили для повітряного руху. Південна смуга продовжила працювати.

Як повідомляли Новини.LIVE, 17 жовтня Міністерство закордонних справ Німеччини закликало скасувати обмеження на використання Starlink в Україні. У відомстві порушили питання доступу до супутникового зв’язку на тлі війни.

Раніше Новини.LIVE писали, що 16 жовтня лідерка німецької партії "Альтернатива для Німеччини" заявила про нібито програш України у війні з Росією. Її слова стосувалися перебігу російсько-української війни.