Немецкие полицейские в аэропорту Лейпцига. Фото: Reuters

В аэропорту Лейпциг/Галле в Германии обнаружили повреждения защитного ограждения рядом со стоянкой российских грузовых самолетов Ан-124 "Руслан". По предварительным данным полиции, ограждение, вероятно, протаранил автомобиль. Из-за инцидента северную взлетно-посадочную полосу закрыли.

Об этом сообщает полиция Лейпцига, передает Новини.LIVE.

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Что известно об инциденте

Повреждения обнаружили 17 октября около 23:00. На место прибыли сотрудники федеральной и земельной полиции, которые осмотрели территорию аэропорта. Посторонних лиц и подозрительных предметов правоохранители не обнаружили.

"Проведенное на данный момент расследование показало, что ограждение, с высокой вероятностью, было прорвано транспортным средством", — говорится в сообщении полиции.

В течение воскресенья правоохранители планировали продолжить поисковые мероприятия с привлечением дополнительных подразделений. Полиция пообещала сообщать новые подробности по мере поступления информации.

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По данным немецких СМИ, поврежденный участок ограждения расположен вблизи стоянки российских грузовых самолетов Ан-124 "Руслан". Они находятся в аэропорту с 2022 года из-за санкций, введенных против России.

Обстоятельства инцидента и возможные мотивы пока не установлены. Полиция продолжает расследование по всем направлениям.

Из-за повреждения ограждения северная взлетно-посадочная полоса аэропорта была закрыта для воздушного движения. Южная полоса продолжила работу.

Как сообщали Новини.LIVE., 17 октября Министерство иностранных дел Германии призвало отменить ограничения на использование Starlink в Украине. В ведомстве подняли вопрос о доступе к спутниковой связи на фоне войны.

Ранее Новини.LIVE. писали, что 16 октября лидер немецкой партии "Альтернатива для Германии" заявила о якобы поражении Украины в войне с Россией. Ее слова касались хода российско-украинской войны.