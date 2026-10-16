Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Лидер немецкой партии "АдГ" заявила о проигрыше Украины в войне с РФ

Лидер немецкой партии "АдГ" заявила о проигрыше Украины в войне с РФ

Ua ru
16 октября 2026 06:40
Алиса Вайдель заявила, что Украина не победит в войне с РФ
Сопредседатель ультраправой партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ") Алиса Вайдель. Фото: Jeremy Knowles/The Economist

Сопредседатель ультраправой партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ") Алиса Вайдель считает, что Берлин должен договориться с Москвой о поставках дизельного топлива, нефти и газа. Оказывать финансовую поддержку украинцам, по ее словам, неправильно, поскольку Украина "уже проиграла войну".

Об этом со ссылкой на интервью Алисы Вайдель изданию The Economist сообщает Новини.LIVE.

Реклама

Сотрудничество с РФ, санкции и отношение к российско-украинской войне

Вайдель заявила, что российский газ и нефть принесут пользу немецким предприятиям и потребителям. По ее мнению, правительство Германии допускает ошибку, оказывая помощь Украине и поддерживая санкции против РФ: это якобы наносит ущерб экономике и государственным финансам. Пока Берлин ужесточает ограничения против России, США заключают с Москвой выгодные соглашения.

По словам лидера "АдГ", дальнейшую помощь Украине не поддерживают даже 10% немцев.

"Другими словами: 90% немцев выступают против дальнейшего сжигания денег немецких налогоплательщиков в Украине. Действуйте соответственно", — призвала она.

Читайте также:

Также Вайдель отметила, что финансировать проигранную войну — огромный риск для Германии, а в победу Украины она не верит:

"Украина, к сожалению, просто слишком мала. Украина не может победить Россию. Это невозможно".

Ранее Новини.LIVE сообщал, что экс-глава британского правительства Борис Джонсон раскритиковал решение Белого дома об экспорте топлива из РФ. Политик подчеркнул, что попытки обвинить Украину в высоких ценах на топливо абсурдны. Нефтяной рынок стабилизируется только после завершения агрессии РФ.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Минфин США сообщал, что американский лидер Дональд Трамп вечером 9 октября заключил с российским диктатором Владимиром Путиным соглашение об экспорте дизельного топлива из РФ. Поставки, по словам президента США, должны начаться немедленно. В дальнейшем объемы экспорта увеличат.

Германия политики война в Украине Россия Алиса Вайдель
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации