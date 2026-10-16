Сопредседатель ультраправой партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ") Алиса Вайдель. Фото: Jeremy Knowles/The Economist

Сопредседатель ультраправой партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ") Алиса Вайдель считает, что Берлин должен договориться с Москвой о поставках дизельного топлива, нефти и газа. Оказывать финансовую поддержку украинцам, по ее словам, неправильно, поскольку Украина "уже проиграла войну".

Об этом со ссылкой на интервью Алисы Вайдель изданию The Economist сообщает Новини.LIVE.

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Сотрудничество с РФ, санкции и отношение к российско-украинской войне

Вайдель заявила, что российский газ и нефть принесут пользу немецким предприятиям и потребителям. По ее мнению, правительство Германии допускает ошибку, оказывая помощь Украине и поддерживая санкции против РФ: это якобы наносит ущерб экономике и государственным финансам. Пока Берлин ужесточает ограничения против России, США заключают с Москвой выгодные соглашения.

По словам лидера "АдГ", дальнейшую помощь Украине не поддерживают даже 10% немцев.

"Другими словами: 90% немцев выступают против дальнейшего сжигания денег немецких налогоплательщиков в Украине. Действуйте соответственно", — призвала она.

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Также Вайдель отметила, что финансировать проигранную войну — огромный риск для Германии, а в победу Украины она не верит:

"Украина, к сожалению, просто слишком мала. Украина не может победить Россию. Это невозможно".

Ранее Новини.LIVE сообщал, что экс-глава британского правительства Борис Джонсон раскритиковал решение Белого дома об экспорте топлива из РФ. Политик подчеркнул, что попытки обвинить Украину в высоких ценах на топливо абсурдны. Нефтяной рынок стабилизируется только после завершения агрессии РФ.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Минфин США сообщал, что американский лидер Дональд Трамп вечером 9 октября заключил с российским диктатором Владимиром Путиным соглашение об экспорте дизельного топлива из РФ. Поставки, по словам президента США, должны начаться немедленно. В дальнейшем объемы экспорта увеличат.