Співголова ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") Аліса Вайдель. Фото: Jeremy Knowles/The Economist

Співголова ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") Аліса Вайдель вважає, що Берлін має домовитися із Москвою про постачання дизеля, нафти та газу. Надавати фінансову підтримку українцям, за її словами, неправильно, бо Україна "вже програла війну.

Про це з посиланням на інтерв'ю Аліси Вайдель виданню The Economist передає Новини.LIVE.

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Співпраця із РФ, санкції та ставлення до російсько-української війни

Вайдель заявила, що російські газ і нафта приноситимуть користь німецьким виробництвам і споживачам. На її думку, уряд Німеччини припускається помилки, надаючи допомогу України та підтримуючи санкції проти РФ: це нібито шкодить економіці та державним фінансам. Доки Берлін посилює обмеження проти Росії, США укладають із Москвою вигідні угоди.

За словами лідерки "АдН" подальшу допомогу Україні не підтримують навіть 10% німців.

"Іншими словами: 90% німців виступають проти подальшого спалювання грошей німецьких платників податків в Україні. Дій відповідно", — закликала вона.

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Також Вайдель зазначила, що фінансувати програну війну — величезний ризик для Німеччини, а в перемогу України вона не вірить:

"Україна, на жаль, просто надто мала. Україна не може перемогти Росію. Це неможливо".

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що ексочільник британського уряду Борис Джонсон розкритикував рішення Білого дому про експорт палива із РФ. Політик наголосив, що спроби звинуватити Україну у високих цінах на пальне є абсурдними. Нафтовий ринок стабілізується лише після завершення агресії РФ.

Також Новини.LIVE з посиланням на Мінфін США повідомляв, що американський лідер Дональд Трамп увечері 9 жовтня уклав із російським диктатором Володимиром Путіним угоду про експорт дизельного пального із РФ. Поставки, за словами президента США, мають розпочатися негайно. Надалі обсяги експорту збільшать.